El smartphone más caro de la historia de Apple: el iPhone Ultra podría costar hasta 3000 dólares

Apple se prepara para realizar un cambio revolucionario en el mercado de los smartphones. Se espera que la compañía presente su primer teléfono plegable bajo el nombre de iPhone Ultra, el cual se convertiría en el dispositivo más caro de la historia de la marca. Según la información más reciente publicada por Nikkei Asia, Apple ya ha instruido a sus proveedores de componentes para aumentar el volumen de los pedidos. Así lo informa Ixbt.com.

Según los cálculos iniciales, Apple planeaba producir entre 7 y 8 millones de teléfonos plegables en 2026. Sin embargo, debido a la coyuntura del mercado y al alto interés en la nueva tecnología, la empresa ha solicitado elevar esta cifra a 10 millones de unidades. Este paso demuestra la confianza del gigante de Cupertino en el éxito de los dispositivos en este nuevo formato.

Precio y volumen de producción

Uno de los datos más impactantes es el precio del nuevo gadget. Se estima que el precio inicial del modelo iPhone Ultra comenzaría en 2500 dólares y podría subir hasta los 3000 dólares para las versiones con mayor capacidad de almacenamiento. En comparación, los precios de los flagships actuales ya son elevados, pero el modelo Ultra crearía un segmento premium totalmente nuevo.

Al mismo tiempo, Apple no olvida su línea de smartphones tradicionales. Según los informes, la compañía tiene como objetivo producir un total de 70 millones de unidades de los modelos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Se espera que el volumen total de producción de todos los modelos de iPhone lanzados en 2026 sea de 220 millones de unidades.

Preparación tecnológica y precauciones

Apple ha pedido a sus proveedores que estén preparados para pedidos adicionales de 85 millones de dispositivos para la segunda mitad de 2026. Esta es una medida preventiva contra un aumento inesperado de la demanda. Asimismo, se ha solicitado reservar algunos componentes destinados a la serie iPhone 17 para la serie iPhone 18.

Para los entusiastas de la tecnología, esta noticia tiene un doble significado. Por un lado, Apple finalmente entra en el mercado de los plegables, donde Samsung y otras marcas llegaron mucho antes. Por otro lado, un precio de 3000 dólares podría convertir al smartphone en un objeto de lujo para un círculo muy reducido.

Según la información disponible, la presentación oficial del iPhone Ultra, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max está programada para el 8 de septiembre de 2026. Esta fecha encaja perfectamente con el calendario tradicional de eventos otoñales de Apple.