Sueldo de 1000 euros: Eslovaquia busca trabajadores uzbekos

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Sueldo de 1000 euros: Eslovaquia busca trabajadores uzbekos

La Agencia de Migraciones de la República de Uzbekistán ha anunciado la apertura del registro para los ciudadanos uzbekos que deseen trabajar en Eslovaquia como conductores de carretillas elevadoras.

Según la agencia, en el marco de este programa se ofrecen 70 puestos vacantes . Los candidatos seleccionados recibirán un salario neto de 1000 euros al mes. El régimen laboral se organiza sobre la base de 5 días laborales por semana y 8 horas diarias.

Pueden participar en la selección hombres de entre 20 y 45 años . Se requiere que los candidatos tengan licencia de conducir categoría «B», al menos 6 meses de experiencia laboralen la conducción de carretillas elevadoras, así como conocimiento del idioma ruso a nivel conversacional .

El empleador cubrirá los gastos de alojamiento de los trabajadores y también gestionará un seguro médico para ellos.

Cabe señalar que los fondos destinados a la visa de trabajo y al billete de avión serán pagados inicialmente por el candidato. Sin embargo, una vez que el ciudadano esté empleado oficialmente en Eslovaquia, estos gastos serán compensados por la Agencia de Migraciones.

Según la agencia, el proceso de recepción de solicitudes se detendrá cuandoel número de candidatos registrados llegue a 300 personas.

Para obtener más información, puede llamar al número de la Agencia de Migraciones 71 202 33 55 (números internos: 556 y 906).

Recordamos que anteriormente, la Agencia de Migraciones y la organización Sviluppo Lavoro Italia del Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales de Italia habían anunciado el inicio de una selección para atraer ciudadanos uzbekos a puestos vacantes en el sector de la construcción en Italia.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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