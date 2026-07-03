Recuperan un cuerpo que llevaba 30 años en el Everest

En la cima del Everest, entre los alpinistas, « botas verdes » se está iniciando una operación histórica para evacuar el cuerpo conocido bajo el nombre de. Está previsto que el cuerpo del alpinista, que ha permanecido a 8 500 metros de altura durante casi 30 años, sea descendido de la montaña por rescatistas experimentados y sherpas. La operación completa durará aproximadamente 40 días .

El cuerpo se encuentra en la ladera norte del Chomolungma, en la « zona de la muerte », por debajo del punto «Primer Escalón». Debido a sus botas de color verde brillante, durante años sirvió como un punto de referencia importante para los alpinistas que ascendían al Everest.

Durante muchos años, se plantearon diversas hipótesis sobre la identidad del cuerpo. Sin embargo, un análisis de ADN realizado antes de la operación confirmó que se trataba del alpinista indio fallecido en 1996, Dordje Morup .

Morup formaba parte de la expedición india de 1996 que intentaba conquistar el Everest por primera vez desde el Tíbet. El 10 de mayo, siete alpinistas comenzaron el ascenso, pero a los 8 500 metros se desató una fuerte tormenta. Mientras cuatro personas regresaron, Morup y otros dos compañeros continuaron el camino. Informaron haber llegado a la cima por la tarde, pero no lograron descender, falleciendo a causa del frío y la falta de oxígeno.

Al día siguiente, el hecho de que alpinistas japoneses los encontraran con vida pero continuaran su camino sin prestar ayuda provocó grandes debates internacionales. Aunque las acusaciones fueron retiradas posteriormente, este incidente sigue siendo uno de los dilemas éticos más controvertidos en la historia del alpinismo.

Los expertos señalan que evacuar un cuerpo a 8 500 metros de altura es una de las operaciones más peligrosas del mundo. A esta altitud, la escasez de oxígeno, el frío extremo y los acantilados escarpados hacen que cualquier labor de rescate sea extremadamente compleja.

Como dato, actualmente en las laderas del Everest permanecen unos 200 cuerpos de alpinistas . La mayoría de ellos son demasiado peligrosos o costosos de alcanzar. La operación de evacuación de las «botas verdes» se considera una de las etapas más importantes del programa de limpieza del Everest iniciado a finales de 2025.