El restaurante « Uzbek Palov №1 » de Kiev fue destruido por un ataque de misiles

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El restaurante « Uzbek Palov №1 » de Kiev fue destruido por un ataque de misiles

Como resultado de un nuevo ataque de misiles ruso contra Kiev, el famoso « Uzbek Palov №1 » de la capital fue completamente destruido. Así lo informó la administración del restaurante.

Se informó que el restaurante estaba ubicado en la calle Garmatnaya de la ciudad de Kiev; el edificio sufrió graves daños y quedó casi reducido a cenizas debido al ataque. Afortunadamente, no había empleados dentro del restaurante en el momento del ataque aéreo. Por lo tanto, no se han reportado heridos.

La administración del restaurante informó a los clientes que el establecimiento continuará temporalmente sus actividades a través de su sucursal ubicada en la calle Garmatnaya, casa 1, en Kiev.

Cabe mencionar que este no es el primer incidente trágico relacionado con la cocina uzbeka en Ucrania. En 2022, en la ciudad de Chuhuiv, un ciudadano uzbeko de 36 años que distribuía palov a la población local, Sardor Hakimov murió a consecuencia de un impacto de misil ruso. Fue víctima del ataque mientras se encontraba en un sótano, preparándose para cocinar palov para la gente.

Sardor Hakimov vivía en la ciudad de Severodonetsk, región de Lugansk, desde el año 2000. Posteriormente, en 2014, se mudó a la ciudad de Chuhuiv, donde organizó un restaurante de platos nacionales uzbekos y una tienda de especias. Tras el inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, envió a su familia a Uzbekistán, pero él permaneció en Chuhuiv para continuar distribuyendo comida caliente y ayudando a la población local.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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