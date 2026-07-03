Riñas entre clientes por aires acondicionados en oferta en Francia

La ola de calor anómala que se registra en Francia ha provocado un aumento drástico de la demanda de sistemas de refrigeración. Como resultado, se produjo un desorden inesperado en una de las grandes tiendas de la ciudad de Nanterre.

Según se informa, la administración de la tienda anunció la venta a precio reducido de 200.000 aires acondicionados y ventiladores. Tras difundirse la noticia, miles de clientes se congregaron ante el punto de venta desde la madrugada.

Al abrirse las puertas, los clientes se empujaron y, en algunos casos, llegaron a pelear para ser los primeros en conseguir los productos rebajados. Esto provocó disturbios en las filas y el proceso de venta se descontroló durante un tiempo.

Los videos difundidos en las redes sociales reflejan claramente a personas luchando por obtener aires acondicionados y ventiladores, largas colas y el pánico dentro de la tienda. Estas imágenes acumularon millones de vistas en poco tiempo, generando intensos debates entre los usuarios de internet.