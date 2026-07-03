Tottenham renuncia al fichaje de Joao Palhinha: la estrella portuguesa regresa al Bayern

El club londinense del Tottenham ha modificado sus planes para reforzar el centro del campo. La directiva del club ha decidido no ejecutar la opción de compra de Joao Palhinha, quien pasó la temporada pasada en el equipo cedido. Esta decisión deja nuevamente en duda el futuro del futbolista portugués. Así lo informa

Goal.com. Según información de Sky Sport, los «Spurs» han notificado oficialmente que no activarán la cláusula de compra estipulada en el contrato de préstamo. Como resultado, el pivote de 30 años deberá regresar al Bayern Múnich durante el mercado de fichajes de verano. Los londinenses consideraron necesario centrar su atención en otros objetivos.

Se dice que esta decisión radical del Tottenham se debe a las enormes inversiones realizadas en su línea de mediocampo. Específicamente, el club gastó aproximadamente 117 millones de euros por Sandro Tonali y 98 millones de euros por el traspaso de Mateus Fernandes . Tras tales gastos, mantener a Palhinha en el equipo no se consideró conveniente financiera ni tácticamente.

Futuro incierto en el Bayern

Aunque el contrato actual de Joao Palhinha con el Bayern finaliza en 2028, su futuro en Múnich no está garantizado. El gigante alemán está dispuesto a vender al experimentado futbolista con el fin de rejuvenecer la plantilla y optimizar la masa salarial. Los muniqueses han indicado que no se opondrían a despedirse del portugués si llega una oferta adecuada.

Actualmente, existen reportes de que su antiguo equipo, el Sporting CP de Lisboa, ha mostrado interés. Sin embargo, el alto precio fijado por el Bayern dificulta las negociaciones. El club portugués no está preparado financieramente para pagar la suma exigida por los alemanes por el momento.

Joao Palhinha es conocido por su potencia física y su habilidad en la recuperación del balón. Durante su etapa en la Premier League, fue reconocido como uno de los mejores pivotes defensivos. No obstante, la nueva estrategia del Tottenham prevé apoyarse en jugadores más jóvenes y creativos.

Varios de los clubes líderes de Europa siguen atentamente la situación del jugador. Antes del inicio de los entrenamientos de pretemporada, Palhinha deberá encontrar un nuevo equipo o demostrar su lugar en el Bayern. Por ahora, no se ha llegado a una decisión definitiva sobre su próximo destino.