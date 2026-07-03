La IA y las videollamadas llegan a los legendarios teléfonos de teclas Nokia

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La IA y las videollamadas llegan a los legendarios teléfonos de teclas Nokia

HMD Global ha presentado cuatro nuevos modelos de teléfonos con teclado bajo la marca Nokia. La característica principal de estos dispositivos es que ahora los teléfonos básicos cuentan con un asistente de inteligencia artificial (IA) integrado, al igual que los smartphones modernos. Los nuevos modelos Nokia 200 4G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G (2nd Edition) y Nokia 235 4G (2nd Edition) se ven en el mercado tecnológico como una fusión de diseño clásico e innovación. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según Ixbt.com, la IA de los dispositivos funciona sobre la plataforma Sikey AI y se puede acceder a ella mediante un botón especial ubicado en el centro del bloque de navegación. Los usuarios podrán hacer preguntas sencillas al asistente de voz y controlar algunas funciones del teléfono mediante comandos de voz. Cabe destacar que el servicio de IA es gratuito durante los primeros 180 días, tras lo cual se requerirá una suscripción de pago.

Funciones modernas y capacidades técnicas

Otra novedad inesperada para los teléfonos de teclas es la posibilidad de realizar videollamadas a través del servicio Xpress Chat. Para ello, los dispositivos están equipados con cámaras VGA especiales. Se espera que estos dispositivos compactos, que siguen siendo populares en el mercado de Uzbekistán, sirvan ahora no solo para llamadas, sino también como un medio de comunicación moderno.

Los modelos se dividen en dos grupos según el tamaño de pantalla: los modelos Nokia 210 4G y Nokia 215 4G tienen pantallas QVGA de 2,4 pulgadas, mientras que las versiones Nokia 200 4G y Nokia 235 4G son ligeramente más grandes, con pantallas IPS de 2,8 pulgadas. La cámara principal solo está disponible en los modelos Nokia 210 4G y Nokia 235 4G, siendo que el modelo superior cuenta con un sensor de 2 megapíxeles.

  • Soporte para redes de cuarta generación (4G);
  • Bluetooth 5.0 y puerto USB Type-C;
  • Batería con capacidad de 1450 mAh;
  • Toma de auriculares de 3,5 milímetros y radio FM;
  • Plataforma de software S30+.
Siguiendo la tradición, todos los nuevos modelos incluyen el juego favorito de los usuarios: el legendario "Snake". Esto brinda una nostalgia especial para los fans leales de la marca. Aunque HMD Global aún no ha revelado la fecha de lanzamiento ni los precios, se espera que se ubiquen en el segmento económico.

Esta actualización podría iniciar una nueva era en el mercado de los teléfonos con teclado. Considerando que muchos usuarios en Uzbekistán siguen prefiriendo los productos Nokia como segundo teléfono o medio de comunicación fiable, no hay duda de que estos modelos enriquecidos con 4G e IA encontrarán su lugar en el mercado local.

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Abror Shuhratov
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