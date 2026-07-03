Gadget revolucionario para el teletrabajo: presentado el teclado Dune

·8·Tecnología
Gadget revolucionario para el teletrabajo: presentado el teclado Dune

En la era del teletrabajo moderno y las comunicaciones en línea, recordar los botones de control del micrófono o la cámara en diversas aplicaciones resulta incómodo para muchos. Para resolver este problema, la startup Project Mirage ha presentado Dune, un teclado compacto e inteligente diseñado específicamente para usuarios de MacBook. Según Ixbt.com, este dispositivo tiene el tamaño de una caja de chicles y se conecta directamente al puerto USB-C del portátil. Así lo informa Techcrunch.com la noticia indica.

El dispositivo Dune está fabricado en aluminio y cuenta con tres teclas principales. Su particularidad es que el teclado cambia automáticamente su función según la aplicación que el usuario esté utilizando. Por ejemplo, al comunicarse a través de Zoom o Microsoft Teams, los botones sirven para activar/desactivar el micrófono o controlar la cámara, mientras que en Excel o Google Sheets, pasan a funciones de copiar y deshacer (undo).

Inteligencia artificial y amplias capacidades

Uno de los aspectos más fuertes del dispositivo es su integración con el sistema de AI Claude Desktop. El usuario no necesita saber programar: simplemente explica la tarea deseada al asistente Claude en lenguaje sencillo, y el sistema escribe automáticamente un script de Python y lo asigna a uno de los botones de Dune. De esta manera, procesos complejos como convertir imágenes a formato JPG o recopilar información breve sobre empresas pueden realizarse con un solo clic.

El teclado Dune está fabricado para ajustarse al chasis del MacBook, sin dejar ningún espacio vacío debajo del portátil. El dispositivo no tiene batería, obtiene la energía directamente del portátil. Actualmente, este gadget es compatible con los modelos MacBook Air (M2 y posteriores) y MacBook Pro (M1 y posteriores) que funcionan con macOS 15 Sequoia. Con un precio fijado en 119 dólares, se espera que este dispositivo encuentre su lugar en el mercado de accesorios de alta tecnología.

Desventajas y experiencia del usuario

Aunque el dispositivo parece muy conveniente, los primeros usuarios señalan algunas desventajas. En particular, debido a que la pulsación de los botones es muy suave, el usuario podría activar accidentalmente el micrófono o apagar la cámara al tocarlo sin querer. Tales situaciones podrían causar inconvenientes durante negociaciones importantes.

Además, Dune se sincroniza con el calendario a través de su propia aplicación. Unos minutos antes de que comience una reunión, avisa al usuario y permite unirse a la conferencia o enviar un mensaje de "llego tarde" con un solo botón. En el futuro, la startup planea lanzar un marketplace especializado donde los usuarios puedan compartir sus propios scripts.

Aunque este tipo de gadgets aún no están muy extendidos en el mercado de Uzbekistán, dispositivos como Dune pueden aumentar significativamente la productividad de desarrolladores y freelancers que teletrabajan. Especialmente para quienes disfrutan trabajando con AI, esto servirá como un nuevo tipo de interfaz.

TecnologíaMacBookDuneInteligencia ArtificialGadget
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Roskosmos presentará el cohete totalmente reutilizable KoronaRoskosmos presentará el cohete totalmente reutilizable KoronaHoy, 23:29Xiaomi deja de dar soporte a decenas de smartphones populares, incluidos Poco y RedmiXiaomi deja de dar soporte a decenas de smartphones populares, incluidos Poco y RedmiHoy, 22:57La IA y las videollamadas llegan a los legendarios teléfonos de teclas NokiaLa IA y las videollamadas llegan a los legendarios teléfonos de teclas NokiaHoy, 22:29Iniciativa sorprendente de GitHub: propuesta de guardar códigos de software en CDIniciativa sorprendente de GitHub: propuesta de guardar códigos de software en CDHoy, 21:54Chevrolet Silverado EV: ¿Por qué la pick-up eléctrica perfecta no se vende como se esperaba?Chevrolet Silverado EV: ¿Por qué la pick-up eléctrica perfecta no se vende como se esperaba?Hoy, 21:54¿Por qué la inteligencia artificial está encareciendo los gadgets?¿Por qué la inteligencia artificial está encareciendo los gadgets?Hoy, 21:26
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5