Gadget revolucionario para el teletrabajo: presentado el teclado Dune

En la era del teletrabajo moderno y las comunicaciones en línea, recordar los botones de control del micrófono o la cámara en diversas aplicaciones resulta incómodo para muchos. Para resolver este problema, la startup Project Mirage ha presentado Dune, un teclado compacto e inteligente diseñado específicamente para usuarios de MacBook. Según Ixbt.com, este dispositivo tiene el tamaño de una caja de chicles y se conecta directamente al puerto USB-C del portátil. Así lo informa Techcrunch.com la noticia indica.

El dispositivo Dune está fabricado en aluminio y cuenta con tres teclas principales. Su particularidad es que el teclado cambia automáticamente su función según la aplicación que el usuario esté utilizando. Por ejemplo, al comunicarse a través de Zoom o Microsoft Teams, los botones sirven para activar/desactivar el micrófono o controlar la cámara, mientras que en Excel o Google Sheets, pasan a funciones de copiar y deshacer (undo).

Inteligencia artificial y amplias capacidades

Uno de los aspectos más fuertes del dispositivo es su integración con el sistema de AI Claude Desktop. El usuario no necesita saber programar: simplemente explica la tarea deseada al asistente Claude en lenguaje sencillo, y el sistema escribe automáticamente un script de Python y lo asigna a uno de los botones de Dune. De esta manera, procesos complejos como convertir imágenes a formato JPG o recopilar información breve sobre empresas pueden realizarse con un solo clic.

El teclado Dune está fabricado para ajustarse al chasis del MacBook, sin dejar ningún espacio vacío debajo del portátil. El dispositivo no tiene batería, obtiene la energía directamente del portátil. Actualmente, este gadget es compatible con los modelos MacBook Air (M2 y posteriores) y MacBook Pro (M1 y posteriores) que funcionan con macOS 15 Sequoia. Con un precio fijado en 119 dólares, se espera que este dispositivo encuentre su lugar en el mercado de accesorios de alta tecnología.

Desventajas y experiencia del usuario

Aunque el dispositivo parece muy conveniente, los primeros usuarios señalan algunas desventajas. En particular, debido a que la pulsación de los botones es muy suave, el usuario podría activar accidentalmente el micrófono o apagar la cámara al tocarlo sin querer. Tales situaciones podrían causar inconvenientes durante negociaciones importantes.

Además, Dune se sincroniza con el calendario a través de su propia aplicación. Unos minutos antes de que comience una reunión, avisa al usuario y permite unirse a la conferencia o enviar un mensaje de "llego tarde" con un solo botón. En el futuro, la startup planea lanzar un marketplace especializado donde los usuarios puedan compartir sus propios scripts.

Aunque este tipo de gadgets aún no están muy extendidos en el mercado de Uzbekistán, dispositivos como Dune pueden aumentar significativamente la productividad de desarrolladores y freelancers que teletrabajan. Especialmente para quienes disfrutan trabajando con AI, esto servirá como un nuevo tipo de interfaz.