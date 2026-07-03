Xiaomi deja de dar soporte a decenas de smartphones populares, incluidos Poco y Redmi

El gigante tecnológico chino Xiaomi ha finalizado oficialmente las actualizaciones de software para varios de sus smartphones y tablets populares. La compañía ha actualizado su lista "End of Life" (EOL), lo que significa que el ciclo de vida de estos dispositivos ha terminado y ya no recibirán nuevas funciones. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Los dispositivos con estado EOL ya no recibirán no solo las nuevas versiones del sistema operativo Android, sino también las actualizaciones de la capa HyperOS de la compañía. Esto indica que para los usuarios ha terminado la era de cambios en la interfaz del sistema y nuevas capacidades.

Lo más importante es que los gadgets incluidos en esta lista tampoco recibirán parches de seguridad. Según ixbt.com, esta situación podría hacer que los dispositivos sean vulnerables a ciberataques. Aunque los smartphones sigan funcionando normalmente, los errores de software o vulnerabilidades de seguridad detectados en el futuro no serán corregidos oficialmente por el fabricante.

Principales modelos que dejan de recibir soporte

La nueva lista incluye no solo modelos antiguos, sino también dispositivos que fueron "hits" del mercado hace unos años. Las siguientes series ya no se actualizarán:

representantes de la gama flagship como Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro y Xiaomi 12X;

los modelos Poco X5 y Poco X5 Pro, muy populares en el segmento medio;

algunas modificaciones de las series Redmi 10 y Redmi Note 11, representantes del segmento económico;

las tablets Xiaomi Pad 5.

Teniendo en cuenta que las marcas Redmi y Poco tienen una cuota muy grande en el mercado de smartphones de Uzbekistán, esta noticia es relevante también para los usuarios locales. Muchos compatriotas aún utilizan activamente dispositivos como el Xiaomi 12 o el Redmi 10. Los expertos recomiendan cambiar a modelos más recientes para garantizar la seguridad de los datos personales en esta situación.

Cabe señalar que el cese del soporte de software no significa que el smartphone esté técnicamente obsoleto. Los dispositivos seguirán ejecutando todas las aplicaciones, pero la optimización a nivel de sistema y la posibilidad de implementar nuevas tecnologías se verán limitadas. Xiaomi suele actualizar sus dispositivos entre 2 y 4 años según el modelo.

Esta decisión de la compañía se explica por el deseo de dirigir los recursos a la nueva generación de dispositivos, especialmente a los flagships presentados recientemente y al desarrollo posterior del sistema HyperOS. Si su dispositivo está en esta lista, sería conveniente considerar la compra de un nuevo gadget en el futuro cercano.