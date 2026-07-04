Investigadores de la Universidad de California (UCLA) han desarrollado un nuevo tipo de batería híbrida de zinc-ion que se espera marque un hito en las tecnologías de almacenamiento de energía. Este dispositivo, equipado con un electrodo impreso mediante impresión 3D, tiene la capacidad de almacenar hasta siete veces más energía que sus competidores. Se prevé que este descubrimiento se convierta en el futuro en una alternativa económica y eficiente a las baterías de litio-ion. Fuente: Ixbt.com informa .

La particularidad del nuevo dispositivo radica en que es un híbrido de dos tecnologías: la batería tradicional y los supercondensadores. Uno de sus electrodos funciona según el principio de una batería clásica, mientras que el otro está fabricado con un material de carbono, como los supercondensadores. Esta estructura permite al dispositivo no solo almacenar una gran cantidad de energía, sino también cargarse y descargarse muy rápidamente.

Tecnología 3D y capacidad récord

Según los autores del proyecto, citados por ixbt.com, la principal novedad es un electrodo 3D poroso con una estructura interna ramificada. Su superficie está recubierta de óxido de vanadio, que retiene eficazmente la carga. Precisamente esta solución arquitectónica permitió aumentar drásticamente la capacidad del dispositivo. Según los investigadores, un solo gramo de este material posee una superficie interna equivalente a aproximadamente diez pistas de tenis.

Las pruebas mostraron que la batería puede almacenar hasta siete veces más carga que los sistemas híbridos de supercondensadores existentes. Lo más importante es que el dispositivo también registró excelentes resultados en términos de durabilidad: después de 1500 ciclos de carga y descarga, conservó el 82 % de su capacidad inicial.

Una alternativa económica y digna del litio

No es casualidad que los investigadores de la UCLA hayan elegido el zinc. El zinc es unas 100 veces más abundante en la naturaleza que el litio, y su extracción y procesamiento son mucho más sencillos y económicos. Esto contribuirá a reducir significativamente el costo de las baterías destinadas a los vehículos eléctricos y los electrodomésticos en el futuro.

El nuevo desarrollo está destinado principalmente a los sistemas de almacenamiento de energía donde la carga rápida, la larga vida útil y el bajo costo son fundamentales. Además, el grupo de investigadores también presentó un banco de pruebas con impresora 3D económica, diseñado para probar de manera precisa y estandarizada los nuevos tipos de dispositivos de almacenamiento de energía en el laboratorio.

Si esta tecnología se introduce en la producción en masa, podría resultar muy útil para países que apuestan por las energías renovables, como Uzbekistán, para almacenar la energía generada por las centrales solares y eólicas. Las baterías económicas y duraderas constituyen un eslabón fundamental para garantizar la independencia energética.