Bournemouth refuerza su ataque: se cierra el traspaso de Alvaro Rodriguez

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Bournemouth refuerza su ataque: se cierra el traspaso de Alvaro Rodriguez

El club de la Premier League, Bournemouth, ha dado un paso importante en la renovación de su línea ofensiva. El equipo ha llegado a un acuerdo para el traspaso de Alvaro Rodriguez, delantero del club español Elche. Se espera que esta operación sea financieramente muy beneficiosa no solo para los clubes inglés y español, sino también para el Real Madrid. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según la información, el Bournemouth pagará inicialmente 21,4 millones de libras esterlinas por el delantero uruguayo de 21 años. Con los bonus, la cifra del traspaso podría alcanzar los 25,7 millones de libras (aproximadamente 30 millones de euros). Está previsto que Alvaro Rodriguez se someta al reconocimiento médico el lunes y firme un contrato a largo plazo con el club hasta junio de 2031.

Ingresos inesperados para el Real Madrid

Una de las partes más beneficiadas por este acuerdo es el Real Madrid. El hecho es que, cuando el «club blanco» vendió a su canterano al Elche por solo 2 millones de euros el año pasado, incluyó una cláusula para recibir el 50% de un futuro traspaso. Ahora, los madrileños obtendrán un beneficio neto de aproximadamente 12,5 millones de euros por el movimiento de Alvaro Rodriguez a Inglaterra.

Esta situación demuestra una vez más lo eficaz que es la estrategia de la directiva del Real Madrid al vender jóvenes talentos. Aunque el club deje salir a los graduados de la academia por sumas bajas, sigue generando grandes ingresos al conservar la mitad de los derechos de traspaso futuros.

La nueva estrategia del Bournemouth y la competencia

El Bournemouth registró la mejor marca de su historia en la Premier League la temporada pasada. El nuevo entrenador, Marco Rose, tiene como objetivo reforzar aún más la plantilla y formar un equipo que luche en los escenarios europeos. Alvaro Rodriguez llamó la atención de los scouts la temporada pasada en La Liga, anotando 7 goles y dando 5 asistencias en 34 partidos.

La llegada de la joven estrella uruguaya intensificará sin duda la competencia en el ataque. Competirá con Evanilson por un puesto en el once titular. Al mismo tiempo, este traspaso pone en duda el futuro del delantero turco Enes Unal en el equipo. Se dice que la directiva del Bournemouth estaría dispuesta a dejar marchar a Unal si llega una oferta adecuada.

Según Goal.com, el Bournemouth no solo trabaja en la compra de nuevos jugadores, sino también en retener a sus piezas clave. En particular, se espera que Alex Scott, quien ha despertado el interés de varios grandes clubes de la Premier League, permanezca en el equipo. El traspaso de Alvaro Rodriguez debería llevar la capacidad ofensiva de los «Cherries» a un nuevo nivel.

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Jahongir Tursunov
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