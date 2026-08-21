SpaceX muestra el estado de su nave espacial: continúan las pruebas de Starship

Ilon Musk publicó en su página de una red social una foto de la nave espacial Starship, que permaneció casi un mes en el océano y ahora está siendo estudiada por especialistas. La imagen muestra claramente que el vehículo se calentó por la exposición a temperaturas extremadamente altas y sufrió graves daños por una fuerte tormenta durante su transporte. Así lo informa ixbt.com.

Según informa ixbt.com, el responsable de la empresa comentó la imagen y destacó especialmente que parecía una escena de una película de ciencia ficción. En esta etapa, los ingenieros de SpaceX realizan análisis y estudios adicionales en aguas tranquilas antes de devolver la nave a la base de Starbase.

Planes y calendario de la nave espacial

Anteriormente se confirmó que el equipo de SpaceX había trasladado con éxito el prototipo Starship hasta la costa, cerca de la isla de Navidad. Con esta operación, los especialistas están recopilando datos importantes sobre la resistencia de la nave en condiciones extremas.

Se supo que Ilon Musk planea capturar en los próximos meses la nave Starship que regresa utilizando una torre de lanzamiento especial. Se espera que este avance tecnológico acelere considerablemente en el futuro el proceso de recuperación de vehículos espaciales.

Según las estimaciones de los expertos, el primer vuelo repetido de Starship está previsto para finales de 2026 o principios de 2027. Estas pruebas sentarán las bases para futuros vuelos espaciales de larga distancia.