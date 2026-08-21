Los smartphones Redmi K100 Pro y K100 Pro Max despiertan una gran demanda

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Los smartphones Redmi K100 Pro y K100 Pro Max despiertan una gran demanda

Los nuevos dispositivos insignia de Xiaomi se venden con gran éxito en el mercado. ixbt.com Según ixbt.com, durante la primera semana tras su presentación, los modelos Redmi K100 Pro y Redmi K100 Pro Max lograron vender cerca del 95 % de su volumen inicial de ventas. Ixbt.com informa .

Se ha informado de que los smartphones de esta serie, anunciados el 11 de agosto de este año, fueron recibidos con un gran interés por parte de los compradores. Según las cifras citadas por los analistas de @RDObservation, los dispositivos de nueva generación obtuvieron resultados varias veces superiores a los de la generación anterior.

Resultados de ventas y ritmo de crecimiento

Como referencia, el modelo básico Redmi K100 Pro obtuvo un resultado un 70 % superior al del Redmi K90 del año pasado, mientras que el volumen de ventas de la versión más avanzada Redmi K100 Pro Max fue un 135 % mayor que el del Redmi K90 Pro Max. Anteriormente, el representante de la compañía, Lu Weibing, había señalado que la versión Pro Max ya había superado en un 150 % el récord de la generación anterior durante el primer día posterior a su presentación.

Las especificaciones técnicas y el hardware moderno de los dispositivos desempeñaron un papel importante en estos resultados tan elevados. Ambos smartphones de la serie están equipados con avanzados procesadores Snapdragon de alto rendimiento, que garantizan rapidez y estabilidad de funcionamiento.

Capacidades técnicas y ventajas

La autonomía es otra característica destacada de los nuevos modelos insignia. En concreto, el Redmi K100 Pro cuenta con una batería de 8580 mA•ч, mientras que la versión K100 Pro Max incorpora una batería aún mayor de 9070 mA•ч.

Los fabricantes también prestaron especial atención a la calidad del sonido. Los smartphones de esta serie están equipados con un sistema de audio de alta calidad ajustado especialmente por los expertos de Bose, que ofrece una experiencia más envolvente al consumir contenido multimedia.

En un contexto de fuerte competencia en el mercado tecnológico mundial, estos excelentes resultados demuestran que la marca Xiaomi identifica con precisión las necesidades de los usuarios y ha establecido correctamente la relación entre precio y calidad de sus dispositivos insignia.

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Abror Shuhratov
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