Christian Vieri: Ronaldo era imparable en los entrenamientos

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Christian Vieri: Ronaldo era imparable en los entrenamientos

La leyenda italiana del fútbol Christian Vieri compartió interesantes recuerdos de la época en la que jugó junto al delantero brasileño Ronaldo en el Inter, así como de sus impresiones en los entrenamientos. Según Goal.com, el exdelantero recordó que fichó por el club milanés expresamente para jugar con su compañero brasileño y que se echó a reír al quedar maravillado por lo que vio durante el entrenamiento. Esto es lo que informa Goal.com.

Christian Vieri se incorporó al Inter antes de la temporada 1999-2000. Su principal objetivo era formar una dupla con Ronaldo. Por aquel entonces, el brasileño llevaba ya dos temporadas en el conjunto milanés y se había convertido en la gran estrella y símbolo del equipo. La llegada de Vieri despertó una enorme expectación entre los aficionados nerazzurri y en el mundo del fútbol.

Una dupla histórica y sus impresiones en los entrenamientos

Sobre el papel, la pareja formada por Vieri y Ronaldo era considerada una de las líneas de ataque más peligrosas del fútbol mundial e incluso de la historia del Inter. Su enorme calidad alimentaba grandes expectativas de dominio absoluto en los campos de Italia y Europa. En el programa The Late Run, Vieri explicó cómo comprendió el nivel de su nuevo compañero desde el primer entrenamiento.

Según sus palabras, Ronaldo no solo se movía por el campo, sino que también superaba fácilmente a los defensores y podía marcar desde cualquier posición. «Cogía el balón en el centro, regateaba a todo el mundo y marcaba. Yo simplemente empecé a reírme a carcajadas. Los que estaban a mi lado me preguntaron: “¿Por qué te ríes?”. Y yo respondí: “¿Lo habéis visto a él?”. Era tan rápido como Ben Johnson y tenía una técnica incomparable; simplemente era imposible detenerlo», recuerda Vieri.

Sueños truncados por las lesiones

Sin embargo, el enorme potencial sobre el papel y la ilusionante realidad se mostraron de forma muy distinta en el terreno de juego. Las graves lesiones que persiguieron a Ronaldo impidieron que esta pareja de estrellas brillara plenamente. Lo lamentable es que Vieri y Ronaldo no conquistaron ningún gran trofeo juntos y solo jugaron 11 partidos como compañeros.

En total, disputaron 667 minutos juntos y su eficacia conjunta se limitó a tres goles. Durante esta breve colaboración, Vieri marcó dos tantos gracias a las asistencias de Ronaldo, mientras que Ronaldo anotó un gol con Vieri como asistente.

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