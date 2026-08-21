La famosa meseta de Manpupuner, situada en la República de Komi, y sus singulares monumentos naturales fueron fotografiados con éxito desde el espacio por el satélite ruso «Resurs-P». Esta región geográfica, con su paisaje misterioso y único, lleva muchos años atrayendo la atención no solo de los turistas, sino también de los especialistas que estudian la superficie terrestre mediante modernas tecnologías de teledetección. Así lo informa .

Según el sitio ixbt.com, este complejo natural quedó captado desde dos perspectivas diferentes: desde tierra y desde el espacio. Esto permitió a los científicos observar con mayor amplitud el estado general del relieve y evaluar con alta precisión sus características geográficas actuales.

¿Cómo se formaron los singulares pilares rocosos?

La principal atracción de la meseta son siete gigantescos pilares rocosos, con una altura de entre 30 y 42 metros. Estas sorprendentes formaciones surgieron como resultado de procesos naturales desarrollados durante millones de años, concretamente por la erosión de las rocas causada por fuertes vientos y las condiciones meteorológicas.

Según los datos disponibles, hace unos 200 millones de años había una enorme cordillera en esta región. Sin embargo, con el paso del tiempo, las precipitaciones, los rayos solares, las intensas heladas y los vientos constantes hicieron su trabajo y desintegraron poco a poco las rocas más blandas.

Una maravilla de la naturaleza de millones de años

La cuarcita y las rocas de esquisto, consideradas más duras y resistentes, soportaron las pruebas de la naturaleza y han sobrevivido hasta nuestros días. Con el tiempo, se transformaron en restos rocosos de formas diversas y hoy se han convertido en uno de los monumentos naturales más importantes y atractivos de toda la región de los Urales.

Las imágenes espaciales volvieron a mostrar claramente la armonía de estos antiguos monumentos con el entorno, así como su ubicación geográfica. El uso de tecnologías modernas y vehículos espaciales de esta manera facilita considerablemente el estudio de la Tierra y de todo lo que existe en ella.