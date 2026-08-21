Xiaomi presenta la cerradura Smart Door Lock 5C
La marca Xiaomi amplía su gama de dispositivos de seguridad y presenta la cerradura inteligente Smart Door Lock 5C, que integra tecnologías modernas. Según Ixbt.com, el dispositivo tiene la forma de un panel monobloque con un diseño minimalista. Se ofrece a un precio asequible de 659 yuanes. Sobre ello, Ixbt.com informa .
La nueva cerradura inteligente admite nueve métodos de apertura para ofrecer mayor comodidad a los usuarios. Está diseñada para proporcionar seguridad y rapidez en los hogares modernos.
Opciones de cierre y aperturaEl modelo Smart Door Lock 5C incluye los siguientes métodos de apertura:
- Reconocimiento mediante huella dactilar
- Contraseña fija integrada
- Llave mecánica tradicional
- Apertura mediante Bluetooth con la aplicación Mi Home
- Contraseñas temporales o de un solo uso
Seguridad y eficiencia energéticaLas funciones de protección de la cerradura incluyen detección de huella mediante presión, un cilindro de cerradura de clase C y una manilla mecánica interior independiente con pestillo. Esto refuerza la seguridad de los habitantes del hogar.
El dispositivo funciona con cuatro pilas alcalinas, cuya duración prevista es de aproximadamente un año. Cuando se agotan las pilas, permite un arranque de emergencia y la conexión a una fuente de alimentación externa mediante el puerto USB-C.
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