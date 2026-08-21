Xiaomi presenta la cerradura Smart Door Lock 5C

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Xiaomi presenta la cerradura Smart Door Lock 5C

La marca Xiaomi amplía su gama de dispositivos de seguridad y presenta la cerradura inteligente Smart Door Lock 5C, que integra tecnologías modernas. Según Ixbt.com, el dispositivo tiene la forma de un panel monobloque con un diseño minimalista. Se ofrece a un precio asequible de 659 yuanes. Sobre ello, Ixbt.com informa .

La nueva cerradura inteligente admite nueve métodos de apertura para ofrecer mayor comodidad a los usuarios. Está diseñada para proporcionar seguridad y rapidez en los hogares modernos.

Opciones de cierre y apertura

El modelo Smart Door Lock 5C incluye los siguientes métodos de apertura:

  • Reconocimiento mediante huella dactilar
  • Contraseña fija integrada
  • Llave mecánica tradicional
  • Apertura mediante Bluetooth con la aplicación Mi Home
  • Contraseñas temporales o de un solo uso
El dispositivo incorpora un escáner de huellas dactilares de semiconductor equipado con algoritmos de inteligencia artificial. Según el fabricante, el reconocimiento de la huella tarda solo 0,5 segundos y alcanza una precisión del 99,29 %.

Seguridad y eficiencia energética

Las funciones de protección de la cerradura incluyen detección de huella mediante presión, un cilindro de cerradura de clase C y una manilla mecánica interior independiente con pestillo. Esto refuerza la seguridad de los habitantes del hogar.

El dispositivo funciona con cuatro pilas alcalinas, cuya duración prevista es de aproximadamente un año. Cuando se agotan las pilas, permite un arranque de emergencia y la conexión a una fuente de alimentación externa mediante el puerto USB-C.

Integración con el ecosistema del hogar inteligente

Al conectar el dispositivo a equipos Bluetooth Mesh, es posible recibir de forma remota notificaciones sobre todos los eventos y alertas de seguridad. Además, la compatibilidad con la tecnología Xiaomi Surge Smart Connect permite integrarlo fácilmente con otros dispositivos del ecosistema del hogar inteligente.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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