Tottenham pagará 85 millones de libras al Manchester City por el fichaje de Savinho

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Tottenham pagará 85 millones de libras al Manchester City por el fichaje de Savinho

El Tottenham londinense ha cerrado uno de los fichajes más importantes del mercado de verano. Según la información difundida por ESPN, el equipo ha alcanzado un acuerdo con el Manchester City por el traspaso del extremo Savinho y pagará 85 millones de libras esterlinas por la operación. Se espera que el futbolista de 22 años pase pronto el reconocimiento médico y firme un contrato de larga duración con el conjunto del norte de Londres. Esta información ha sido publicada por Goal.com .

Según las condiciones del traspaso, el Tottenham pagará inicialmente 75 millones de libras como cantidad garantizada, mientras que los 10 millones restantes se abonarán en forma de bonus en función del rendimiento del jugador en sus próximos partidos. Las negociaciones entre ambos clubes se prolongaban desde el verano pasado y finalmente han llegado a un acuerdo definitivo.

Grandes fichajes y renovación de la plantilla

Savinho llegó al Manchester City en 2024 procedente del Troyes. Con el conjunto mancuniano ha disputado un total de 53 partidos, en los que marcó 2 goles y dio 12 asistencias a sus compañeros. El verano pasado, el Tottenham ya intentó hacerse con el futbolista, pero este prefirió quedarse en Mánchester para continuar luchando por un puesto.

Sin embargo, en la temporada recién concluida, el brasileño solo fue titular en siete partidos de la Premier League bajo las órdenes de Pep Guardiola. Mientras las negociaciones del mercado de verano entraban en su fase más intensa, tampoco fue incluido en la convocatoria del partido de la Community Shield disputado el domingo en Cardiff contra el Arsenal. Además, las fuentes confirman que el Tottenham continúa negociando por otro delantero del Manchester City, Omar Marmoush.

Equilibrio financiero y gastos del verano

Con el fichaje de Savinho, el gasto total del Tottenham durante el mercado de verano ha superado los 300 millones de libras esterlinas. El equipo dirigido por Roberto De Zerbi ha logrado reforzar considerablemente su plantilla en esta ventana de fichajes. Sandro Tonali, Mateus Fernandes y Jan Paul van Hecke se han incorporado al club.

Al mismo tiempo, el club londinense también ha fichado como agentes libres a Marcos Senesi, Andy Robertson y Martin Dubravka. Gracias a las ventas de Luka Vušković, Cristian Romero y Djed Spence, por las que ingresó aproximadamente 140 millones de libras, el Tottenham ha conseguido mantener el equilibrio presupuestario y cumplir las normas del juego limpio financiero.

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