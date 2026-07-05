En vísperas del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, Google presentó su nuevo anuncio publicitario. El gigante tecnológico plantea una pregunta interesante: si los Padres Fundadores de América hubieran contado con tecnología moderna en 1776, ¿cómo habría sido la redacción de la Declaración de Independencia? Este vídeo tiene como objetivo demostrar las capacidades de Google Workspace y de la inteligencia artificial Gemini, armonizando la realidad histórica con un entorno corporativo moderno. Techcrunch.com lo reporta .

En el anuncio se puede ver a Thomas Jefferson recibiendo un mensaje de Benjamin Franklin mientras trabaja en el documento. El proceso se traslada íntegramente al ecosistema de Google: las ediciones se realizan a través de Google Docs, las reuniones se planifican mediante Google Calendar y las discusiones se celebran de forma remota en la plataforma Google Meet. Al final, todos los participantes aprueban el documento con una firma electrónica.

Inteligencia artificial y proceso histórico

De acuerdo con las tendencias tecnológicas de 2026, Google también ha incorporado elementos de inteligencia artificial en este proceso. En particular, las figuras históricas utilizan el sistema Gemini para elegir la imagen de diferentes animales destinada al sello nacional. Además, la inteligencia artificial redacta las actas de las reuniones e incluso ofrece consejos para rechazar la solicitud de acceso al documento del rey Jorge III.

La empresa ha intentado, a través de este anuncio, mostrar lo prácticos que son sus herramientas AI, incluso en tareas cotidianas o de importancia mundial. La parte visual del vídeo también merece atención: posee un brillo distintivo propio de los vídeos generados por inteligencia artificial. Esto subraya una vez más el lugar de la tecnología no solo en la creación de texto, sino también en la de contenido visual.

Reacciones encontradas en las redes sociales

Según The Verge, el anuncio recibió una acogida dispar en las redes sociales. Los usuarios de YouTube e Instagram acogieron el vídeo mayoritariamente de forma positiva y humorística, mientras que en la red Bluesky llovieron las críticas. Muchos usuarios e historiadores consideran inapropiado representar de esta manera el proceso de creación de un documento político tan importante.

En particular, el historiador Angus Johnston destacó que es difícil demostrar que las herramientas AI son útiles para la organización política o la colaboración humana. Según los críticos, la integración de la inteligencia artificial en un contexto histórico tan importante resulta algo artificial y poco sincera. Sin embargo, Google buscó con esta campaña aumentar la popularidad de sus productos.

Para los usuarios uzbekos también, herramientas como Google Workspace y Gemini ganan popularidad día a día. Este tipo de anuncios creativos ayuda a comprender cómo las tecnologías pueden aplicarse no solo en los negocios, sino también en procesos creativos. Aunque los eventos históricos se presenten con humor, esto refleja las tendencias fundamentales del mundo digital actual.