Google escribe la Declaración de Independencia de Estados Unidos con inteligencia artificial en su nuevo anuncio

·28·Tecnología
Google escribe la Declaración de Independencia de Estados Unidos con inteligencia artificial en su nuevo anuncio

En vísperas del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, Google presentó su nuevo anuncio publicitario. El gigante tecnológico plantea una pregunta interesante: si los Padres Fundadores de América hubieran contado con tecnología moderna en 1776, ¿cómo habría sido la redacción de la Declaración de Independencia? Este vídeo tiene como objetivo demostrar las capacidades de Google Workspace y de la inteligencia artificial Gemini, armonizando la realidad histórica con un entorno corporativo moderno. Techcrunch.com lo reporta .

En el anuncio se puede ver a Thomas Jefferson recibiendo un mensaje de Benjamin Franklin mientras trabaja en el documento. El proceso se traslada íntegramente al ecosistema de Google: las ediciones se realizan a través de Google Docs, las reuniones se planifican mediante Google Calendar y las discusiones se celebran de forma remota en la plataforma Google Meet. Al final, todos los participantes aprueban el documento con una firma electrónica.

Inteligencia artificial y proceso histórico

De acuerdo con las tendencias tecnológicas de 2026, Google también ha incorporado elementos de inteligencia artificial en este proceso. En particular, las figuras históricas utilizan el sistema Gemini para elegir la imagen de diferentes animales destinada al sello nacional. Además, la inteligencia artificial redacta las actas de las reuniones e incluso ofrece consejos para rechazar la solicitud de acceso al documento del rey Jorge III.

La empresa ha intentado, a través de este anuncio, mostrar lo prácticos que son sus herramientas AI, incluso en tareas cotidianas o de importancia mundial. La parte visual del vídeo también merece atención: posee un brillo distintivo propio de los vídeos generados por inteligencia artificial. Esto subraya una vez más el lugar de la tecnología no solo en la creación de texto, sino también en la de contenido visual.

Reacciones encontradas en las redes sociales

Según The Verge, el anuncio recibió una acogida dispar en las redes sociales. Los usuarios de YouTube e Instagram acogieron el vídeo mayoritariamente de forma positiva y humorística, mientras que en la red Bluesky llovieron las críticas. Muchos usuarios e historiadores consideran inapropiado representar de esta manera el proceso de creación de un documento político tan importante.

En particular, el historiador Angus Johnston destacó que es difícil demostrar que las herramientas AI son útiles para la organización política o la colaboración humana. Según los críticos, la integración de la inteligencia artificial en un contexto histórico tan importante resulta algo artificial y poco sincera. Sin embargo, Google buscó con esta campaña aumentar la popularidad de sus productos.

Para los usuarios uzbekos también, herramientas como Google Workspace y Gemini ganan popularidad día a día. Este tipo de anuncios creativos ayuda a comprender cómo las tecnologías pueden aplicarse no solo en los negocios, sino también en procesos creativos. Aunque los eventos históricos se presenten con humor, esto refleja las tendencias fundamentales del mundo digital actual.

GoogleGeminiInteligencia ArtificialTecnologíaEstados Unidos
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La carrera de la IA: Microsoft y las startups apuestan por la energía de fusiónLa carrera de la IA: Microsoft y las startups apuestan por la energía de fusiónHoy, 02:28Japón planea desplegar 10 millones de robots para 2040Japón planea desplegar 10 millones de robots para 2040Hoy, 01:53Aumentarán los precios de ordenadores y smartphones: Samsung sube el precio de la memoria DRAM un 20 %Aumentarán los precios de ordenadores y smartphones: Samsung sube el precio de la memoria DRAM un 20 %Hoy, 01:23La ONU advierte: el desarrollo de la inteligencia artificial supera a los sistemas legislativosLa ONU advierte: el desarrollo de la inteligencia artificial supera a los sistemas legislativosAyer, 23:54Rolls-Royce reanuda las pruebas del motor de aviación UltraFan más grande del mundoRolls-Royce reanuda las pruebas del motor de aviación UltraFan más grande del mundoAyer, 23:24Midjourney exige a los estudios de Hollywood información confidencial sobre inteligencia artificialMidjourney exige a los estudios de Hollywood información confidencial sobre inteligencia artificialAyer, 23:23
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5