Deschamps explica por qué el partido contra Paraguay fue difícil

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Deschamps explica por qué el partido contra Paraguay fue difícil

El seleccionador de la selección de Francia, Didier Deschamps, se pronunció sobre el encuentro tras la victoria contra Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026.

Aunque los franceses vencieron a su rival por 1-0, Deschamps reconoció que el partido no fue fácil.

« Aprovecharon todas sus posibilidades »

Según Deschamps, Paraguay aprovechó al máximo sus oportunidades tácticas durante el encuentro.

« El partido no fue fácil. Tácticamente, aprovecharon todas sus posibilidades », declaró el técnico.

El seleccionador francés también destacó que el rival centró su atención principal en la defensa.

Deschamps valoró el fútbol paraguayo

El especialista francés declaró que el fútbol mostrado por Paraguay no fue vistoso. Sin embargo, valoró positivamente el trabajo defensivo del rival.

« No es el tipo de fútbol que atrae a los aficionados al estadio. Pero defendieron muy bien », declaró Deschamps.

Según sus palabras, los partidos contra las selecciones sudamericanas siempre son complejos.

Ahora el rival — Marruecos

Francia venció a Paraguay y consiguió su pase a los cuartos de final del Mundial.

Ahora los pupilos de Didier Deschamps se medirán a la selección de Marruecos por un lugar en las semifinales.

Didier DeschampsFranciaParaguayMarruecos
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Shuhrat Razzakov
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