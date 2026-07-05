Se ha creado un nuevo tipo de batería flexible alimentada por la humedad del aire

Científicos de la Universidad Rice y la Universidad Estatal de Carolina del Norte en EE.UU. han logrado una innovación revolucionaria en el mundo de la electrónica. Los investigadores han presentado una batería flexible capaz de generar electricidad absorbiendo la humedad del aire. A diferencia de las baterías tradicionales, este invento se distingue no solo por su limpieza ecológica, sino también por su mecanismo de funcionamiento único. Ixbt.com informa .

La base del nuevo dispositivo es una membrana de celulosa saturada con sales de cloruro de litio. La batería, en estado herméticamente cerrado, es completamente inactiva y puede almacenarse durante mucho tiempo sin perder su carga. Sin embargo, en cuanto se abre la carcasa y entra en contacto con el aire húmedo, la membrana absorbe el agua y las sales se disuelven formando un electrolito. Es precisamente este proceso el que desencadena la reacción química que hace funcionar la batería.

La estructura interna del dispositivo consta de un ánodo de magnesio y un sistema de cátodo compuesto de plata y cloruro de plata. Los autores señalan que prescindir de los electrólitos líquidos tóxicos y altamente inflamables hace que la batería sea segura e inofensiva para el medio ambiente. Lo más importante es que esta tecnología mantiene su capacidad de funcionar eficazmente incluso en entornos con bajos niveles de humedad.

Escamas de pangolín y alta resistencia

Para dotar a la batería de flexibilidad, los científicos se inspiraron en la naturaleza. El diseño del dispositivo está formado por elementos que se superponen como las escamas de un pangolín. Esto permite doblar, estirar y retorcer la batería sin que sus propiedades técnicas cambien prácticamente. Durante las pruebas, el prototipo alimentó un oxímetro Bluetooth de forma continua durante 30 horas.

Además, los investigadores también desarrollaron un método inusual para garantizar la seguridad de los datos. Si se intenta abrir la carcasa hermética del dispositivo sin autorización, se produce una fuerte reacción exotérmica con la participación de aluminio y yodo. Como resultado, la electrónica deja de funcionar en poco tiempo y los datos almacenados en ella se vuelven imposibles de leer. En el experimento, un sensor inalámbrico fue completamente destruido en solo tres minutos.

Según ixbt.com, se espera que esta tecnología se aplique ampliamente en los siguientes ámbitos en el futuro:

Electrónica portátil y relojes inteligentes;

Sensores médicos e implantes;

Sistemas de Internet de las cosas (IoT);

Dispositivos electrónicos protegidos desechables.

Este invento podría ser un paso importante no solo para mejorar la eficiencia energética, sino también para resolver el problema de los residuos electrónicos. Actualmente, los científicos trabajan en perfeccionar aún más la tecnología y adaptarla a la producción en masa.