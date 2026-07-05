Defectos peligrosos detectados en aviones de carga Boeing 747-8F

La Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) ha emitido una directiva de aeronavegabilidad debido a graves defectos en la estructura del fuselaje de algunos aviones de carga Boeing 747-8F. Esta decisión está relacionada con la detección de fisuras en los elementos estructurales de la aeronave, lo que podría amenazar directamente la seguridad de los vuelos. Ixbt.com informa esto.

Según Ixbt.com, esta directiva afecta a 11 aviones registrados en EE.UU. que pertenecen al grupo de producción especificado en el boletín de servicio especial de Boeing. Según los expertos, las fisuras surgidas en los accesorios (piezas de fijación) de varias secciones del fuselaje podrían, con el tiempo, reducir la resistencia de toda la estructura de la aeronave.

De acuerdo con los requisitos del regulador, todos los operadores deben someter inmediatamente a inspección técnica las piezas indicadas. Si durante la inspección se detecta aunque sea una sola fisura, se prohíbe la operación de dicha aeronave hasta que sea completamente reparada según una metodología aprobada por la FAA. Este tipo de medidas constituyen una práctica estándar en la aviación para prevenir accidentes mortales inesperados.

Medidas de seguridad y restricciones

Esta avería en el modelo Boeing 747-8F podría afectar negativamente la durabilidad general del fuselaje del avión. Según la evaluación de los expertos de la FAA, la disminución de la capacidad de carga de la estructura podría provocar deformaciones inesperadas durante el vuelo. Por ello, en caso de detectarse la avería, los trabajos de reparación se realizan bajo una supervisión muy estricta.

Cabe destacar que estas restricciones solo se aplican a los modelos de carga Boeing 747-8F. Los aviones de pasajeros Boeing 747-8 Intercontinental no están incluidos en esta directiva por ahora. Esto se debe a que en los aviones de pasajeros no se han observado hasta la fecha este tipo de daños estructurales o fisuras.

En el mercado de la aviación de Uzbekistán, los aviones Boeing también ocupan un lugar destacado. Aunque las compañías de transporte de carga del país no cuenten con aviones de esta serie en particular, las normas internacionales de seguridad aérea tienen gran importancia para todas las aerolíneas locales. En los últimos años, Boeing se ha situado en varias ocasiones en el centro de críticas relacionadas con problemas técnicos y control de calidad.

Esta situación podría suponer un nuevo golpe a la reputación del gigante de la aviación, pero los expertos valoran positivamente que el problema se haya detectado a tiempo y se estén tomando medidas para solucionarlo. Actualmente, todos los operadores deben completar las inspecciones técnicas en los plazos indicados.