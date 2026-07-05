India lanza un ultimátum a Telegram: 15 días contra el contenido pirata

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India lanza un ultimátum a Telegram: 15 días contra el contenido pirata

El gobierno indio ha dirigido una exigencia firme a la mensajería Telegram. El Ministerio de Información y Radiodifusión del país exige que la administración de la plataforma tome medidas estrictas contra la difusión masiva de películas piratas, series y otros contenidos de vídeo protegidos por derechos de autor. Se ha concedido un plazo de 15 días al servicio para resolver este problema y presentar un informe sobre las acciones realizadas. Ixbt.com lo informa .

Nueva Delhi ya no desea limitarse a bloquear canales individuales que difunden contenido ilegal. El objetivo del gobierno es hacer recaer la responsabilidad de estas infracciones directamente sobre la propia plataforma. Esto implica una revisión fundamental del sistema de moderación de la mensajería.

Responsabilidad de la plataforma y consecuencias jurídicas

Según la declaración del ministerio, Telegram no debe limitarse a eliminar canales únicamente tras recibir notificaciones de las autoridades. Por el contrario, el servicio está obligado a implementar mecanismos autónomos de prevención de infracciones. Esta exigencia podría resultar determinante para la continuidad de las actividades de la plataforma en India.

Según la legislación india, la violación de los derechos de autor conlleva no solo responsabilidad civil, sino también penal. Las normas de la Ley de Derechos de Autor de 1957 y de la Ley de Cinematografía de 1952 establecen estrictamente las reglas en este ámbito. Si Telegram no cumple estas leyes, podría enfrentarse a sanciones más severas.

Cabe destacar que el gobierno indio ya había enviado anteriormente solicitudes a Telegram y Signal respecto a sus funciones de mensajería que permiten a los usuarios ocultar su número de teléfono. Las autoridades de seguridad temen que estas funciones, al garantizar el anonimato, faciliten diversas actividades ilegales.

El mes pasado, el gobierno indio restringió temporalmente las actividades de Telegram. Tales medidas podrían afectar seriamente la posición de la plataforma en India, considerada uno de los mayores mercados del mundo. Dado que Telegram también es la mensajería más popular en Uzbekistán, tales exigencias jurídicas a nivel mundial podrían llevar a un cambio en la política general de la plataforma en el futuro.

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Abror Shuhratov
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