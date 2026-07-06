Siga el partido Portugal vs España en vivo con nosotros

El encuentro entre Portugal y España, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo, Zamin.uz se puede seguir a través de nuestra retransmisión en vivo por texto en el sitio.

El partido comienza el 7 de julio a las 00:00. Durante el encuentro, se informará al instante sobre goles, jugadas de peligro, sustituciones, tarjetas amarillas y rojas, y decisiones arbitrales.

En el equipo de Portugal estarán Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes y João Félix. España confiará en Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo y Rodri.

Los aficionados que no puedan ver el partido en directo pueden seguir los detalles del juego Zamin.uz minuto a minuto en el sitio.