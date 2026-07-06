Siga el partido Portugal vs España en vivo con nosotros
El encuentro entre Portugal y España, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo, Zamin.uz se puede seguir a través de nuestra retransmisión en vivo por texto en el sitio.
El partido comienza el 7 de julio a las 00:00. Durante el encuentro, se informará al instante sobre goles, jugadas de peligro, sustituciones, tarjetas amarillas y rojas, y decisiones arbitrales.
En el equipo de Portugal estarán Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes y João Félix. España confiará en Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo y Rodri.
Los aficionados que no puedan ver el partido en directo pueden seguir los detalles del juego Zamin.uz minuto a minuto en el sitio.
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En directo● EN VIVO
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Alex Baena (España) recogió el balón en el borde del área y disparó hacia la esquina derecha, pero Diogo Costa lo despejó con la mano. El árbitro señaló córner a favor de España.
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Lamine Yamal (España) se deshizo de su marcador y disparó desde media distancia hacia el lado izquierdo, pero Diogo Costa estaba bien posicionado y atrapó el balón con facilidad.
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Álex Baena (España) disparó desde media distancia, pero le faltó precisión y el balón se fue muy por encima del travesaño.
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El saque de esquina de Nuno Mendes (Portugal) no trajo peligro. La defensa estuvo atenta y logró despejar el balón.
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Cristiano Ronaldo irrumpió en el área, recibió el pase y lanzó un potente disparo al centro, pero Unai Simón estuvo atento y despejó el balón. El esférico salió fuera. Portugal gana un córner.
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Anthony Taylor hace sonar el silbato tras una falta de Joao Félix (Portugal) sobre su rival.
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Bruno Fernandes (Portugal) lanza el córner, pero no encuentra a ningún compañero y la defensa despeja el balón.
9
Joao Felix (Portugal) intentó un pase al área, pero los defensas despejaron el balón. El balón salió fuera y el juez de línea señaló el banderín de córner. Portugal ejecutará un tiro de esquina.
8
Mikel Oyarzabal (España) recibió el balón en la línea del área, pero su disparo salió rozando el poste derecho.
7
João Cancelo (Portugal) disparó desde fuera del área, pero el balón salió ligeramente por encima del larguero.
6
Excelente control y juego de pases de España. Están aumentando la posesión e intentando romper la defensa rival para rematar en rápidos contraataques.
3
Mikel Oyarzabal (España) tuvo una gran oportunidad para abrir el marcador. Condujo hacia la portería y disparó raso desde lejos, pero Diogo Costa estaba atento y detuvo el balón.
2
El árbitro pitó tras una entrada muy dura de Lamine Yamal (España).
1
Comenzó la primera parte.
23:59
España saca de centro.
23:32
Anthony Taylor arbitrará el partido de hoy.
23:31
Puedes consultar las alineaciones iniciales de ambos equipos en los detalles del partido.
23:31
¡Buenas tardes, damas y caballeros! Bienvenidos a nuestro directo, donde les informaremos al instante de todo lo que ocurra en el partido.
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