Belkin presenta su nueva batería externa de 45 W con cable integrado

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Belkin presenta su nueva batería externa de 45 W con cable integrado

Belkin, una de las marcas líderes a nivel mundial en la fabricación de accesorios, ha presentado su nueva batería externa (power bank) compacta y de alta potencia. Este dispositivo destaca no solo por su capacidad, sino también por su capacidad de carga rápida, esencial para los smartphones y tablets modernos. Así lo informa Ixbt.com informa .

La característica principal del nuevo modelo es su cable USB-C integrado en la carcasa. Esto permite a los usuarios liberarse de la necesidad de llevar cables adicionales. Según ixbt.com, este gadget se lanzó en el mercado chino a un precio de 269 yuanes (aproximadamente 35 dólares estadounidenses).

La capacidad de la batería es de 10 000 mAh. Esta cifra es suficiente para cargar completamente un iPhone moderno o un flagship de Samsung al menos dos veces. La potencia de salida máxima del dispositivo es de 45 W, lo que permite cargar no solo smartphones, sino también portátiles de bajo consumo como el MacBook Air.

Capacidades técnicas e interfaces

Los ingenieros de Belkin han equipado el dispositivo con tres puertos y puntos de conexión. El cable USB-C integrado puede proporcionar 45 W de potencia, y un puerto USB-C independiente en la carcasa ofrece la misma potencia. Para dispositivos de generaciones anteriores, se incluye un puerto USB-A de 18 W. Esto permite cargar varios gadgets simultáneamente.

En el lateral del dispositivo se ha colocado una pantalla digital especial. Esta pantalla muestra al usuario el nivel de carga restante de la batería en porcentajes precisos. Es una solución mucho más cómoda y exacta que los indicadores LED tradicionales.

En cuanto al diseño, la empresa ha optado por un estilo clásico y moderno. El nuevo modelo se presenta en tres colores: negro (Black), azul (Blue) y arena (Sand). Gracias a sus dimensiones compactas, se espera que se convierta en un accesorio muy práctico para el uso diario y los viajes.

Los productos Belkin son reconocidos como accesorios premium de calidad y fiables. Es muy probable que este nuevo modelo aparezca pronto en los estantes de los minoristas locales y tiendas en línea. La combinación de alta potencia y cable integrado lo distingue notablemente de sus competidores.

BelkinPower BankTecnologíaGadgetsUSB-C
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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