«No puedo levantarle la mano a una mujer»: Un conflicto en Osh causa un gran revuelo

Un incidente ocurrido en la ciudad de Osh, Kirguistán, ha provocado un intenso debate en las redes sociales. Según los videos e informes difundidos, un comerciante, al no permitírsele entrar en el mercado, intentó vender sus fresas fuera del recinto. En ese momento, varias comerciantes y un hombre lo habrían agredido, golpeándolo y rasgando su ropa.

En las imágenes del suceso, se observa que el hombre no opone resistencia y dice: «No puedo levantarle la mano a una mujer», lo que generó una gran controversia entre los usuarios de las redes sociales. Este hecho causó rápidamente una amplia resonancia y captó la atención de muchas personas.

Tras las protestas y el debate público, se informó que el alcalde de la ciudad de Osh le asignó a este hombre un espacio para vender sus productos dentro del mercado.

Asimismo, las mujeres involucradas en la disputa fueron sancionadas por las autoridades. Según la información, las participantes en el conflicto fueron condenadas a dos días de arresto administrativo.

Este suceso, ampliamente debatido en Kirguistán, ha dado lugar a diversas opiniones sobre el orden en los mercados, los derechos de los emprendedores y la gestión de conflictos en espacios públicos.