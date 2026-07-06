Portugal y España anuncian sus alineaciones para los octavos de final

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Portugal y España anuncian sus alineaciones para los octavos de final

Portugal y España se enfrentan en los octavos de final de la Copa del Mundo. El partido comenzará el 7 de julio a las 00:00. Ambos equipos han optado por un sistema táctico 4-2-3-1. Cristiano Ronaldo liderará el ataque portugués, mientras que Lamine Yamal, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal son titulares en España.

Diogo Costa defenderá la portería de Portugal. La línea defensiva estará compuesta por Nuno Mendes, Renato Veiga, Rúben Dias y João Cancelo.

En el centro del campo, la confianza recae en João Neves y Pedro Neto. Por delante de ellos jugarán Bruno Fernandes, Vitinha y João Félix. Cristiano Ronaldo ocupará la punta de ataque.

Por parte de España, el portero Unai Simón es titular. La defensa está formada por Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella.

Rodri y Álex Baena ocuparán el centro del campo. Lamine Yamal, Pedri y Dani Olmo organizarán los ataques. Mikel Oyarzabal jugará en la línea de ataque.

Alineaciones

Portugal: Diogo Costa, Nuno Mendes, Renato Veiga, Rúben Dias, João Cancelo, João Neves, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Vitinha, João Félix, Cristiano Ronaldo.

España: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Álex Baena, Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal.

PortugalEspañaCristiano RonaldoLamine YamalBruno FernandesPedri
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