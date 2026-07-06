El Chelsea firma un contrato de larga duración con su canterana Aggie Beever-Jones

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El Chelsea firma un contrato de larga duración con su canterana Aggie Beever-Jones

El club londinense Chelsea ha decidido continuar su colaboración con una de sus delanteras más talentosas y prometedoras, Aggie Beever-Jones. Según la información difundida por el servicio de prensa del club, se ha firmado un nuevo contrato de seis años con la jugadora de 22 años, vigente hasta 2030. Este paso se considera un símbolo de la gran confianza del club en sus propias canteranas y en sus objetivos estratégicos futuros. Así lo informa Goal.com informa .

Aggie Beever-Jones ha formado parte del sistema de los «Blues» desde los nueve años. Ha recorrido un camino complejo y exitoso, desde las categorías inferiores hasta convertirse en una pieza indispensable del primer equipo. El nuevo acuerdo demuestra no solo su importancia para el club, sino también su creciente reputación en todo el fútbol femenino inglés. Hasta la fecha, la delantera ha disputado 97 partidos con el club londinense y ha logrado marcar 32 goles.

Del sueño de la academia a la estrella del primer equipo

La propia jugadora no ocultó su emoción tras la ceremonia de firma. «El Chelsea ha sido mi club de toda la vida desde que era niña. Significa mucho para mí y para mi familia. Hoy es un día de orgullo y estoy muy feliz de continuar mi viaje con esta camiseta azul y crear nuevos recuerdos», destacó Aggie Beever-Jones.

La exentrenadora Emma Hayes fue fundamental en el ascenso profesional de Beever-Jones. La jugadora reconoce que fue Hayes quien le dio su primera oportunidad en el fútbol de élite y confió en su talento. Esta confianza dio sus frutos, y Aggie desempeñó un papel clave en el «triplete» —los tres trofeos principales— logrado por el Chelsea en la temporada 2024-25.

El palmarés de la delantera es impresionante para su edad. Es bicampeona de la Women's Super League, además de haber ganado dos veces la FA Cup y la League Cup. Su eficacia y velocidad en el campo la han convertido en una de las delanteras más peligrosas de Europa.

Éxitos en el ámbito internacional

Las brillantes actuaciones de Aggie Beever-Jones en el club no pasaron desapercibidas para la seleccionadora de Inglaterra, Sarina Wiegman. También ha logrado destacar con las «Lionesses». En particular, su triplete en solo 30 minutos durante el partido contra Portugal en el estadio de Wembley causó un gran revuelo en la comunidad futbolística.

Asimismo, se alzó con el título en la Eurocopa femenina de 2025. Un gol decisivo contra Gales durante el torneo consolidó aún más su estatus internacional. Al retener a una jugadora tan talentosa a largo plazo, la directiva del Chelsea busca mantener su hegemonía en el fútbol femenino en los próximos años.

Esta política de transferencias demuestra la determinación del club londinense no solo de reunir una plantilla de estrellas, sino también de preservar el talento local sin renunciar a sus tradiciones. El contrato de Beever-Jones hasta 2030 es reconocido como uno de los acuerdos de mayor duración en el fútbol femenino moderno.

ChelseaAggie Beever-JonesFútbolFichajeInglaterra
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