Ronaldo envió un mensaje de video a un niño que perdió a su familia en el fuerte terremoto de Venezuela (video)

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Ronaldo envió un mensaje de video a un niño que perdió a su familia en el fuerte terremoto de Venezuela (video)

Después del fuerte terremoto en Venezuela, un joven fan del fútbol gravemente herido recibió un mensaje de video especial de Cristiano Ronaldo. El futbolista portugués le deseó pronta recuperación y lo invitó a uno de sus partidos en el futuro.

El niño quedó atrapado bajo los escombros durante el desastre natural. Fue rescatado, pero perdió a los miembros de su familia. Debido a la gravedad de sus heridas, los médicos tuvieron que amputarle una pierna.

Mientras estaba en el hospital, el niño pidió una cromos Panini con la imagen de Cristiano Ronaldo. La publicación sobre su deseo se difundió ampliamente en las redes sociales.

Al enterarse del suceso, Ronaldo envió un mensaje de video al niño, expresando su deseo de conocerlo en persona. También se le entregó un cromo especial.

El joven fan que recibió el regalo no pudo ocultar su alegría. Dijo que no esperaba una respuesta así por parte de Ronaldo.

Cristiano RonaldoVenezuelaPanini
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Nigina Zarqarayeva
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