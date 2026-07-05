Los primeros golpes de Erbutayev fracturaron la mandíbula de su rival kazajo

El entrenador del luchador kazajo Odiljon Sandibekov, Miramgali Akmoldinov, explicó por qué el combate contra el uzbeko Abdumalik Erbutayev en el torneo IBA Nomad 15 terminó en el primer asalto.

Según el experto, se había trazado un plan preciso antes del combate, pero Sandibekov cometió un error en los primeros segundos, lo que tuvo consecuencias graves.

El plan: pasar el primer minuto con seguridad

Akmoldinov destacó que el equipo había estudiado bien el estilo de lucha de Erbutayev y planeaba moverse con cautela durante el primer minuto.

«Ante todo, nuestro objetivo era superar el primer minuto sin riesgos. Como conocíamos bien el estilo del rival, nos habíamos preparado para ese escenario», dijo el entrenador.

Durante el proceso de preparación, se utilizó un compañero de sparring con una complexión y características físicas similares a las de Erbutayev.

«En los entrenamientos lo habíamos logrado todo», añadió.

El error en los primeros segundos fue decisivo

Según el entrenador, el principal error de Sandibekov, conocido como «Ados», fue estar demasiado rígido al comenzar el combate.

Aprovechando esta situación, «Abi», Abdumalik Erbutayev, preparó su ataque inicial con libertad y lanzó una serie de golpes potentes.

«Odiljon estaba muy rígido en los primeros segundos. Erbutayev, en cambio, preparó su ataque inicial con total libertad», comentó Akmoldinov.

La mandíbula de Sandibekov está fracturada

Akmoldinov reveló que la primera serie de golpes causó una lesión grave a su pupilo.

«Desde la primera serie de golpes, la mandíbula de Odiljon sufrió una fractura. Los golpes posteriores solo empeoraron la situación», señaló el entrenador.

Después de esto, Sandibekov no pudo continuar el combate.

Erbutayev ganó por KO en el primer asalto

El combate en la categoría de peso wélter estaba programado para tres asaltos. Sin embargo, el enfrentamiento no duró mucho.

Abdumalik Erbutayev noqueó a su oponente en el primer asalto, logrando una victoria contundente.

De esta manera, el ataque rápido y potente del luchador uzbeko anuló el plan establecido en cuestión de segundos.