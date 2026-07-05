Zlatan Ibrahimović: «Yo habría recibido cinco tarjetas rojas»

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Zlatan Ibrahimović: «Yo habría recibido cinco tarjetas rojas»

Zlatan Ibrahimović elogió la actitud de los jugadores franceses durante el partido contra Paraguay en los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

En opinión del exdelantero sueco, a pesar de la gran tensión del encuentro, los franceses mostraron una gran fortaleza mental sin caer en las provocaciones del rival.

«Los franceses mantuvieron la calma»

Ibrahimović destacó que los jugadores paraguayos desplegaron un juego duro y provocador durante todo el encuentro.

«Si yo hubiera estado en el campo, probablemente habría recibido cuatro o cinco tarjetas rojas. Los jugadores de Francia, en cambio, mantuvieron la calma, sonrieron y no cayeron en las provocaciones», declaró en FOX Sports.

Según él, la respuesta más adecuada ante tal situación es centrarse en el resultado y no en las emociones.

Mbappé marcó el único gol

El encuentro terminó con la victoria de Francia por 1-0.

El único tanto del partido fue obra de Kylian Mbappé desde el punto de penalti. El capitán francés aprovechó su oportunidad para llevar a su equipo a los cuartos de final.

Marruecos, el rival en cuartos

Los pupilos de Didier Deschamps se enfrentarán a la selección nacional de Marruecos en la siguiente fase.

El ganador de este duelo obtendrá el pase a las semifinales de la Copa Mundial. Para Francia, la calma y la disciplina mostradas ante Paraguay podrían ser nuevamente sus armas principales.

Zlatan IbrahimovićFranciaParaguayKylian MbappéMarruecos
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Shuhrat Razzakov
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