En uno de los encuentros más emocionantes de la Copa del Mundo, la selección de Inglaterra venció a México por 3-2, poniendo fin a la histórica participación de los anfitriones en el torneo. El duelo en el Estadio Azteca quedó registrado en los anales del torneo no solo como un festival de goles, sino como una verdadera batalla de voluntad. Aunque Julián Quiñones y Raúl Jiménez tuvieron una actuación destacada para México, la maestría de Jude Bellingham decidió el destino del partido. Así lo informa Goal.com informa .

Desde los primeros minutos, ambos equipos mostraron un fútbol abierto. Los mexicanos, ante su afición, atacaron con gran presión. Sin embargo, la estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, cambió el rumbo del partido en apenas dos minutos. Al anotar su tercer y cuarto gol en el torneo de forma consecutiva, dejó en shock a la defensa mexicana. Según GOAL, ese breve momento de desconcentración le costó caro a «El Tri».

Duelo de porteros y la actuación de Jiménez

El portero inglés Jordan Pickford mostró un heroísmo real en la primera mitad. Logró detener dos peligrosos disparos de Raúl Jiménez, quien le había marcado seis goles en la Premier League. Gracias a estas atajadas, los ingleses se fueron al descanso con una ventaja de 2-1. A pesar de ello, el experimentado delantero Jiménez logró reducir la distancia mediante un penalti al final del juego, devolviendo la intriga al partido.

Aunque esta derrota es dolorosa para la selección mexicana, el equipo registró los mejores resultados de su historia. En esta Copa del Mundo, México rompió varios récords nacionales: cuatro victorias en un solo torneo, 12 puntos acumulados, 10 goles anotados y cuatro partidos con la portería imbatida. Además, Roberto Alvarado se convirtió en el mejor asistente en la historia del fútbol mexicano en un solo torneo con tres asistencias.

Errores tácticos y final del partido

En la parte final del juego, a pesar de que Inglaterra se quedó con un hombre menos, México perdió la concentración en la jugada del tercer gol. Los movimientos rápidos de Anthony Gordon causaron grandes dificultades a los laterales mexicanos. Especialmente, la habilidad individual de los jugadores ingleses en las zonas abiertas marcó la diferencia. Aunque el sistema de presión de México funcionó bien en campo rival, se observaron problemas para detener los contraataques.

El resultado final llevó a Inglaterra a la siguiente ronda, pero la selección mexicana se ganó el reconocimiento mundial por su juego. Este encuentro en el «Azteca» sin duda permanecerá en la memoria de los aficionados al fútbol. Ahora, Inglaterra continúa su camino hacia el título, mientras que México mira hacia el futuro con esperanza, con un equipo renovado y resultados brillantes.