Inventan un método revolucionario para reparar fácilmente reactores de fusión en Gran Bretaña

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Inventan un método revolucionario para reparar fácilmente reactores de fusión en Gran Bretaña

Los ingenieros del proyecto británico STEP (Spherical Tokamak for Energy Production) han presentado un nuevo concepto de cámara de vacío que simplificará radicalmente el mantenimiento de las futuras centrales de fusión nuclear. Esta tecnología busca resolver uno de los problemas más complejos del sector energético: evitar las paradas prolongadas de las centrales durante la reparación de fallos internos del reactor. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, el nuevo enfoque propone abandonar las cámaras de vacío soldadas tradicionales. En su lugar, los expertos de STEP proponen una arquitectura modular compuesta por secciones anulares apilables. Este sistema permite desmontar y montar el reactor como si fuera un juego de construcción.

Cada módulo contiene una parte de la cámara de vacío y elementos de la estructura interna del reactor. Si un segmento falla, es posible extraer solo esa pieza y reemplazarla por una nueva, sin necesidad de desmontar completamente el dispositivo. Según los desarrolladores, esto reducirá radicalmente el tiempo de inactividad del reactor, algo crucial para la energía de fusión comercial.

Complejidad tecnológica y problema de estanqueidad

El mayor desafío de ingeniería de este enfoque modular es mantener la estanqueidad entre los módulos. En condiciones de vacío ultra alto y temperaturas extremas, cualquier fuga microscópica puede detener todo el proceso. Por ello, el equipo de STEP describió un sistema de sellos adaptativos especiales en dos nuevas solicitudes de patente.

Este sistema es capaz de mantener una estanqueidad total incluso cuando las estructuras metálicas se expanden y deforman por el calor durante el funcionamiento del reactor. Esta tecnología facilita el acceso a los sistemas internos del reactor y reduce significativamente el número de conexiones complejas que deben desconectarse durante las reparaciones.

Los representantes de STEP Fusion destacan que la simplicidad y rapidez del mantenimiento serán factores clave para la viabilidad económica de la fusión nuclear. Mientras que los diseños monolíticos actuales pueden requerir meses o años de reparaciones, el sistema modular aumentará el coeficiente de funcionamiento continuo de la central.

Esta innovación es importante no solo para Gran Bretaña, sino para la energía mundial. Si los reactores de fusión pueden recibir mantenimiento tan fácilmente como equipos comunes, la humanidad podrá acceder más rápido a una fuente de energía limpia e ilimitada. El trabajo en el proyecto continúa y estas soluciones se probarán en futuros prototipos.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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