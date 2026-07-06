Rosatom desarrolla más de diez proyectos de pequeños SMR: Uzbekistán como prioridad

La corporación estatal rusa Rosatom trabaja activamente en la expansión del segmento de pequeños reactores modulares (SMR). Actualmente, la cartera de la empresa incluye una decena de proyectos de reactores de diversas potencias, que se espera den forma a una nueva dirección en el mercado energético mundial. Así lo informó el director general de la corporación, Alexey Likhachev. Según Ixbt.com informa al respecto.

La familia de reactores RITM se considera la tecnología más avanzada y probada en la práctica hasta la fecha. Estas unidades son notables no solo por su uso en rompehielos nucleares, sino también por su aplicación en SMR flotantes y terrestres. Según los datos, hasta la fecha se han producido 13 reactores RITM para la flota de rompehielos, y varios más están en proceso de fabricación para suministrar energía a grandes yacimientos.

El primer proyecto en Uzbekistán e indicadores técnicos

Uzbekistán ocupa una posición de liderazgo en la región en la introducción de esta tecnología. Likhachev destacó que en junio de este año comenzaron los trabajos prácticos para la construcción de una central nuclear de baja potencia en Uzbekistán. Actualmente, la fabricación de dos reactores de la serie RITM para esta central avanza rápidamente en las plantas rusas.

En total, se están produciendo 11 reactores para pequeños SMR en empresas rusas. Esta cifra demuestra la creciente demanda de pequeña energía nuclear. Estas centrales son la solución óptima para proporcionar electricidad estable a regiones alejadas de los grandes sistemas energéticos.

El futuro de las centrales de muy baja potencia

Rosatom no se limita a proyectos de tamaño medio y también está desarrollando reactores de muy baja potencia. Uno de los proyectos clave en esta área es la unidad Shelf-M. Este reactor está diseñado para una vida útil de 60 años y tiene capacidad para generar 10 MW de electricidad y 35 MW de potencia térmica.

El cronograma de construcción del proyecto Shelf-M ha sido aprobado y se han iniciado los estudios de ingeniería en el sitio. Además, las pruebas de recursos del combustible nuclear se han completado con éxito y los procesos de justificación de inversiones están llegando a su fin. Proyectos como este servirán como fuente de energía autónoma para la industria minera y las instalaciones industriales remotas.

Según los expertos, la ventaja de los pequeños SMR sobre las grandes centrales tradicionales radica en su construcción más rápida, su mayor nivel de seguridad y su adaptabilidad a las necesidades regionales. La implementación de este proyecto en Uzbekistán será un paso importante para diversificar el balance energético del país y aumentar la proporción de energía limpia.