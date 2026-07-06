Carlo Ancelotti confirma que no dejará a Brasil

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Carlo Ancelotti confirma que no dejará a Brasil

El camino de la selección nacional de Brasil en la Copa del Mundo 2026 terminó en los octavos de final. A pesar de ello, el entrenador Carlo Ancelotti anunció que no dejará su cargo y que seguirá trabajando con el equipo.

El técnico italiano calificó la derrota ante Noruega no como un final, sino como el comienzo de una nueva etapa.

« Esta derrota no es el final »

Ancelotti enfatizó que la selección de Brasil debe aprender de sus errores para regresar más fuerte.

« Debemos seguir trabajando, fortalecernos y buscar nuevas ideas. En mi opinión, esta derrota no es el final, sino al contrario, el comienzo de una nueva etapa », declaró el entrenador.

Estas palabras confirmaron la intención de Ancelotti de continuar con sus planes a largo plazo con la selección.

Brasil se detiene en octavos de final

La selección nacional de Brasil se enfrentó a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026.

El intenso encuentro terminó con una victoria de los escandinavos por 2-1. De esta manera, los pentacampeones del mundo abandonaron la competición mucho antes de lo esperado.

Noruega avanza a cuartos de final

Gracias a esta victoria, la selección de Noruega se clasificó para los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Ahora, el equipo liderado por Erling Haaland se enfrentará al ganador del duelo entre México e Inglaterra por un lugar en las semifinales.

¿Comienza una nueva etapa en Brasil?

La eliminación de la Copa del Mundo exige claramente un análisis serio y cambios en el fútbol brasileño. En lugar de abandonar el equipo, Ancelotti desea seguir trabajando con nuevas ideas y una plantilla más sólida.

La pregunta principal ahora es: ¿logrará reconstruir a Brasil antes del próximo gran torneo para recuperar la confianza de los aficionados?

Carlo AncelottiBrasilNoruegaErling HaalandMéxico
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Shuhrat Razzakov
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