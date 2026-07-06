Marquinhos pide perdón al pueblo brasileño tras la derrota

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Marquinhos pide perdón al pueblo brasileño tras la derrota

El capitán de la selección brasileña, Marquinhos, asumió la responsabilidad por los resultados del equipo tras una decepcionante participación en la Copa del Mundo 2026.

Los «Pentacampeones» fueron eliminados del torneo mucho antes de lo esperado, tras caer 1-2 ante Noruega en los octavos de final.

«Debemos asumir la responsabilidad»

Marquinhos afirmó que el capitán y los jugadores más experimentados del equipo deben ser los primeros en responder por la derrota.

«Debemos asumir la responsabilidad de esta derrota. Como capitán, junto con los otros jugadores experimentados, debemos hacernos cargo», declaró.

El defensa destacó que este enfoque permite a los jugadores jóvenes comenzar una nueva etapa sin presión y con tranquilidad.

Se cometieron errores en situaciones decisivas

Marquinhos reconoció que Brasil logró ciertos resultados positivos durante el torneo, pero no pudo aprovechar las oportunidades en los momentos más importantes.

«Logramos muchas cosas, pero no fuimos efectivos en los momentos decisivos y cometimos errores», dijo el capitán.

En su opinión, el equipo debe ahora analizar profundamente las causas de la derrota y sacar las conclusiones pertinentes.

«Es hora de pedir perdón al pueblo brasileño»

Marquinhos pidió disculpas a los aficionados por la temprana eliminación de la selección y les pidió que sigan apoyando al equipo.

«Es hora de sacar conclusiones y pedir perdón al pueblo brasileño. Pido a los aficionados que nos sigan apoyando», dijo en una entrevista con Globo Esporte.

Una promesa para los próximos cuatro años

El capitán brasileño enfatizó que el equipo trabajará para ser más fuerte de cara a la próxima Copa del Mundo.

«Durante los próximos cuatro años, el equipo trabajará para lograr mayores éxitos e intentará demostrar su valía en la próxima Copa del Mundo», afirmó Marquinhos.

Por primera vez desde la Copa del Mundo de 1990, la selección brasileña no logró alcanzar los cuartos de final. Ahora, el equipo tiene la tarea de recuperar la confianza de los aficionados y comenzar la reconstrucción con una nueva generación.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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