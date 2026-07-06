Hacia la energía del futuro en Europa: Un nuevo proyecto para centrales de fusión nuclear

La Autoridad de Energía Atómica del Reino Unido (UKAEA) y el gigante energético italiano Eni han fundado una empresa conjunta llamada RH3OVA. Esta nueva organización se especializa en el desarrollo de tecnologías para uno de los problemas más complejos de la energía de fusión: el manejo del combustible de tritio. Este paso tiene como objetivo superar un obstáculo de ingeniería crítico en el camino hacia la construcción de centrales de fusión comerciales. Así lo informa Ixbt.com informa .

La fusión nuclear es el proceso que ocurre en el sol y es una fuente de energía ilimitada y limpia. Sin embargo, para realizar este proceso en condiciones terrestres, se necesitan isótopos de deuterio y tritio. Si bien el deuterio se puede obtener del agua de mar, el tritio es muy raro en la naturaleza. Por ello, el proyecto RH3OVA tiene como objetivo crear un ciclo completo de producción, almacenamiento, purificación y procesamiento de tritio.

El problema del tritio y las soluciones de ingeniería

Los futuros reactores deben producir tritio de forma autónoma durante su funcionamiento, extraerlo eficazmente de los gases de reacción y devolverlo al ciclo del combustible. Cualquier pérdida no solo reduce la eficiencia, sino que también aumenta el coste de la energía producida. Según los investigadores, sin una infraestructura para el manejo del tritio, la fusión nuclear comercial seguirá siendo imposible.

RH3OVA planea utilizar ampliamente modelos digitales basados en datos de experimentos de fusión reales. Con la ayuda de estos «gemelos digitales», es posible modelar el funcionamiento del ciclo del combustible, identificar puntos débiles en el sistema y optimizar todos los procesos antes de la construcción de las plantas.

La UKAEA aporta a este proyecto más de 30 años de experiencia. La organización ha acumulado conocimientos únicos sobre el manejo del tritio a través del reactor experimental JET. Por su parte, Eni aplica su experiencia en la construcción de grandes instalaciones industriales y la digitalización de soluciones de ingeniería complejas.

Esta colaboración representa una nueva etapa en la relación entre ambas organizaciones. Anteriormente, la UKAEA y Eni comenzaron la construcción del complejo de investigación H3AT Tritium Loop Facility. En este complejo, las tecnologías de manejo de tritio se probarán en condiciones lo más cercanas posible a las condiciones reales de operación de los futuros reactores.

Para países en rápido desarrollo, estos proyectos tecnológicos globales son de gran importancia. Se espera que, en el futuro, la fusión nuclear sea la solución más segura y sostenible para la transición hacia la «energía verde». Según ixbt.com, este proyecto servirá como base importante para garantizar la independencia energética de Europa y combatir el cambio climático global.