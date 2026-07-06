Revolución en la seguridad industrial: Detectar la aproximación de robots mediante el sonido

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Revolución en la seguridad industrial: Detectar la aproximación de robots mediante el sonido

En las plantas de fabricación modernas, la colaboración entre humanos y sistemas automatizados se ha vuelto habitual. Sin embargo, el movimiento de robots pesados a menudo plantea riesgos inesperados para los trabajadores. Investigadores del Georgia Institute of Technology han desarrollado un sistema de audio innovador llamado Spherephones para resolver este problema. Esta tecnología convierte el movimiento de los robots en un paisaje sonoro espacial, permitiendo sentir el peligro de antemano, tal como en las películas de terror. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los investigadores, el oído humano procesa las señales de forma más rápida y continua que la vista. En el cine, especialmente en el género de terror, la música permite al espectador percibir la aproximación de un peligro antes de verlo. Spherephones aprovecha este instinto natural: cuando un robot se acerca, suena un tono especial de baja intensidad que cambia según la dirección y la velocidad del objeto.

De las señales tradicionales al sonido espacial

Los sistemas de señalización estándar utilizados en la industria suelen ser ineficaces. Solo indican la presencia de un peligro, pero no informan desde qué dirección o con qué rapidez se acerca. Además, en entornos ruidosos, los trabajadores terminan acostumbrándose a estas señales y las ignoran. Spherephones crea una escena sonora tridimensional mediante auriculares abiertos con cuatro altavoces alrededor de cada oído (delante, detrás, arriba y abajo).

Según ixbt.com, la singularidad del sistema radica en su capacidad para hacer lo que los auriculares convencionales no pueden: identificar con precisión la fuente del sonido, incluso si proviene de abajo. Esto permite al operador monitorear intuitivamente su entorno sin distraerse de su tarea principal. Durante las pruebas, los participantes lograron seguir los movimientos de los robots basándose solo en el sonido mientras realizaban tareas de ensamblaje y clasificación.

Perspectivas a gran escala

Experimentos adicionales realizados en realidad virtual mostraron resultados sorprendentes. Los participantes reaccionaron instintivamente a una fuente de sonido proveniente de atrás incluso sin estímulos visuales. Esto demuestra que el cerebro humano percibe estas señales espaciales como una amenaza real. El alcance de esta tecnología no se limita solo a las fábricas.

Los científicos planean utilizar el sistema Spherephones en el futuro en los siguientes campos:

  • Crear un entorno totalmente inmersivo en videojuegos;
  • Mejorar los sistemas de navegación para personas con discapacidad visual;
  • Enfoques terapéuticos para el tratamiento de pacientes con trastorno de estrés postraumático (TEPT);
  • Garantizar una comunicación segura con transportadores automáticos en centros logísticos.

En conclusión, este invento se basa en los mecanismos evolutivos humanos. En lugar de aprender nuevos tipos de señales complejas, el sistema utiliza un principio natural: el sonido precede al evento. Se espera que esto lleve la seguridad en entornos de producción de alta tecnología a un nivel completamente nuevo.

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Abror Shuhratov
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