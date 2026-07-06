Harry Kane iguala el récord de Lineker en eliminatorias de la Copa del Mundo

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Harry Kane iguala el récord de Lineker en eliminatorias de la Copa del Mundo

El capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane, logró un hito histórico en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 contra México.

El delantero del Bayern Múnich anotó de penalti, igualando a Gary Lineker como el máximo goleador de Inglaterra en fases eliminatorias de los Mundiales.

El gol de Kane aseguró la victoria

En el minuto 60 de un encuentro muy disputado, Inglaterra obtuvo un penalti a favor.

Harry Kane tomó el balón y ejecutó con precisión, marcando el tercer gol de su equipo. Este tanto terminó siendo definitivo para la victoria de los «Three Lions».

Aunque México logró descontar un gol después, no pudo evitar la derrota. El partido finalizó con una victoria de Inglaterra por 3-2.

México se despide del Mundial en casa

El anfitrión, México, luchó hasta el final pero no logró empatar el marcador.

De esta manera, los mexicanos concluyen su participación en la Copa del Mundo que organizan en la fase de octavos de final. Inglaterra avanza a los cuartos de final.

Kane iguala a Gary Lineker

Según datos de Squawka, Harry Kane alcanzó los 6 goles anotados con Inglaterra en fases eliminatorias de la Copa del Mundo.

Gary Lineker, el anterior poseedor del récord, tenía la misma cifra. Ahora, Kane tiene la oportunidad de quedarse con el récord en solitario con su próximo gol.

El rival en cuartos de final será Noruega

La selección de Inglaterra se enfrentará a Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026.

Para Kane, este partido no solo será la oportunidad de alcanzar las semifinales, sino también de establecer un nuevo récord histórico en su selección.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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