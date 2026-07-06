McGregor promete noquear a Holloway

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McGregor promete noquear a Holloway

El ex doble campeón de la UFC, Conor McGregor, no ocultó su confianza antes de su pelea contra Max Holloway en el evento UFC 329.

El luchador irlandés afirmó que puede noquear a su oponente estadounidense en cualquier situación, destacando que regresará al octágono totalmente renovado.

«Soy mucho más experimentado»

Según McGregor, la experiencia acumulada en grandes combates le otorga una ventaja seria.

«Soy mucho más experimentado. No quieres entrar al octágono conmigo. Soy peligroso en cualquier posición», declaró.

El ex campeón aseguró que pondrá en peligro a su rival no solo de pie, sino en cualquier punto del combate.

El plan principal: el nocaut

McGregor expresó abiertamente que no desea que la pelea contra Holloway llegue a la decisión de los jueces.

«Puedo noquearte desde cualquier posición y eso es exactamente lo que planeo hacer», dijo el luchador irlandés.

Según sus palabras, Holloway no se enfrentará al antiguo McGregor en el octágono, sino a un oponente mucho más fuerte y experimentado.

«Verá a un luchador totalmente diferente»

Conor envió otra advertencia a su oponente antes del combate.

«Frente a Max Holloway habrá ahora un luchador totalmente diferente. Lo sentirá plenamente», afirmó McGregor.

De esta manera, la guerra psicológica antes de UFC 329 ya ha comenzado. Ahora solo queda una pregunta: ¿se confirmarán las declaraciones de McGregor en el octágono?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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