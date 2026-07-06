Vinícius explica por qué Guimarães lanzó el penalti

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Vinícius explica por qué Guimarães lanzó el penalti

El extremo de la selección brasileña, Vinícius Júnior, dio su opinión sobre el penalti fallado tras la derrota por 1-2 ante Noruega en los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

El jugador afirmó que la decisión de que Bruno Guimarães lanzara el penalti no fue casualidad, sino que fue establecida por el cuerpo técnico antes del partido.

El lanzador de penaltis estaba definido de antemano

Vinícius destacó que quién se hace cargo del balón en una situación decisiva no se decide durante el juego, sino con antelación.

«El lanzador se define antes del partido. El entrenador eligió a Bruno porque se vio muy bien en los entrenamientos de los últimos días», dijo Vinícius.

Por lo tanto, que Guimarães asumiera el lanzamiento fue una decisión acordada previamente dentro del equipo.

«Esto no debería afectar su carrera en la selección»

Bruno Guimarães no pudo marcar el penalti y esta situación le costó muy caro a Brasil.

A pesar de ello, Vinícius apoyó a su compañero, diciendo que un solo error no debería afectar su futuro en el equipo nacional.

«Desafortunadamente, no pudo marcar. Pero espero que esta situación no afecte negativamente la carrera de Guimarães en la selección», declaró.

Vinícius aseguró que no evitó responsabilidades

Algunos aficionados se preguntaron por qué Vinícius no lanzó el penalti.

El futbolista subrayó que nunca evita responsabilidades y que siempre pone el interés del equipo por encima de todo.

«Nunca evito responsabilidades y siempre trabajo por el bien del equipo. Hoy, entre los que estaban en el campo, Bruno era el mejor lanzador de penaltis», dijo Vinícius en una entrevista con Brasil Football.

Brasil quedó fuera del Mundial

La selección brasileña perdió 1-2 ante Noruega y terminó su participación en la Copa Mundial 2026 en la fase de octavos de final.

El penalti fallado se convirtió en una de las situaciones más comentadas del encuentro. Sin embargo, según Vinícius, esta fue una decisión de equipo y no es justo culpar a un solo jugador.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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