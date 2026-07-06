Copa del Mundo: Inglaterra derrota a México y avanza a cuartos de final

En el marco de los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, la selección de Inglaterra se enfrentó a uno de los anfitriones, México. En un dramático encuentro disputado en el estadio "Estadio Azteca", los "Three Lions" ganaron 3-2, asegurando su pase a los cuartos de final del torneo. Esta victoria se registra como uno de los resultados más brillantes en la historia del torneo para los ingleses. Así lo informa Goal.com informa .

Aunque el encuentro comenzó con una hora de retraso debido a una fuerte tormenta, la intensidad en el campo fue alta desde los primeros minutos. La selección de México se mostró más activa al inicio, pero el portero inglés Jordan Pickford salvó a su equipo de un gol seguro al detener los peligrosos remates de Raul Jimenez. En el minuto 36, los ingleses lograron abrir el marcador.

La actuación inigualable de Bellingham

La joven estrella del equipo, Jude Bellingham, se convirtió en el héroe del partido. Primero, cabeceó a la red un centro enviado por Bukayo Saka. Apenas 98 segundos después, marcó un doblete tras recibir un pase de Harry Kane. Según Goal.com, los movimientos de Bellingham en el campo dieron una intensidad especial a los ataques de Inglaterra.

Los mexicanos lograron recortar distancias justo antes del final de la primera parte. Julian Quinones aprovechó un desorden tras un tiro libre y marcó con un potente disparo. Este gol dio confianza a los anfitriones de cara a la segunda mitad.

Tarjeta roja y final tenso

En la segunda parte, los dirigidos por Thomas Tuchel enfrentaron una dificultad inesperada. El defensa Jarell Quansah fue expulsado tras una revisión del VAR por una falta grave. Con un hombre menos, Inglaterra tuvo que defenderse, pero Anthony Gordon provocó un penalti en un contraataque. Harry Kane no falló desde los once pasos y puso el 3-1 en el marcador.

El final del partido fue sumamente tenso. El árbitro señaló penalti a favor de México tras una falta de Harry Kane dentro de su área. Raul Jimenez aprovechó la oportunidad y redujo la diferencia al mínimo. A pesar de los constantes ataques de México en los minutos restantes, la defensa inglesa y Jordan Pickford mostraron solidez y mantuvieron la victoria.

Ahora, la selección de Inglaterra se medirá ante Noruega en busca de un lugar en las semifinales. Este partido está programado para el próximo sábado en la ciudad de Miami. Los expertos elogian la victoria de carácter del equipo bajo la dirección de Thomas Tuchel.