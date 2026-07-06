Haaland pone de rodillas a Brasil: «Mi vida es marcar goles»

Se produjo una gran sensación en los octavos de final de la Copa Mundial 2026. La selección de Noruega derrotó a Brasil por 2-1 y avanzó a los cuartos de final.

El héroe del partido fue Erling Haaland. El delantero noruego anotó un doblete, y su gol decisivo en el minuto 90 puso fin al camino de Brasil en el mundial.

Haaland hace historia con un doblete

Aunque Brasil ejerció una gran presión durante el encuentro, Noruega aprovechó sus oportunidades con eficacia.

Erling Haaland encontró el camino al gol en dos ocasiones. Especialmente el segundo tanto, marcado en el minuto 90, dio a los escandinavos una victoria histórica.

Resultado final: Noruega 2-1 Brasil.

«Mi vida es marcar goles»

Tras el partido, Haaland volvió a dejar claro cuál es su principal objetivo.

«Cada vez alcanzo un nuevo nivel. Siempre trato de no perder la concentración y hacer todo lo que esté en mis manos. Mi vida es marcar goles», afirmó el delantero.

Según sus palabras, en ciertas situaciones ni siquiera es plenamente consciente de sus acciones: en cuanto surge la oportunidad, entra en juego el instinto.

«No siempre soy consciente de lo que hago, simplemente soy así. Lo más importante es la concentración. Cuando surge la oportunidad, sé exactamente lo que tengo que hacer», citó Fabrizio Romano a Haaland.

Brasil queda fuera del Mundial

Brasil era considerado uno de los favoritos del torneo. Sin embargo, los «pentacampeones» no pudieron detener el ataque noruego en los momentos decisivos.

El gol tardío de Haaland eliminó a los brasileños de la competición, convirtiéndose en una de las mayores sorpresas de la Copa Mundial 2026.

Inglaterra espera a Noruega

Noruega se enfrentará a la selección de Inglaterra en los cuartos de final. Los ingleses vencieron a México por 3-2 en octavos.

Ahora, dos potentes líneas de ataque lideradas por Haaland y Harry Kane chocarán por un puesto en las semifinales. En resumen, no será una noche fácil para los porteros.