China alcanza un nuevo hito en la carrera de los semiconductores: se construirá una gran planta en Shanghái

A pesar de las estrictas sanciones y restricciones tecnológicas impuestas por EE. UU., China sigue desarrollando rápidamente su industria de semiconductores. JCET (Jiangsu Changjiang Electronics Technology), uno de los mayores proveedores mundiales de servicios de ensamblaje y pruebas de chips, ha anunciado la construcción de una nueva planta de alta tecnología en Shanghái. Este proyecto se considera un paso estratégico más de Pekín en su búsqueda de la independencia tecnológica. Así lo informa Ixbt.com informa .

La nueva planta se ubicará en la zona económica especial de Lingang en Shanghái. El coste total del proyecto es de aproximadamente 8.200 millones de yuanes (unos 1.150 millones de dólares). Según datos de ixbt.com, las obras se llevarán a cabo en dos fases. Se prevé que la construcción de las instalaciones de producción de la primera fase y la instalación de los equipos necesarios finalicen en la segunda mitad de 2028.

La ralentización de la ley de Moore y las nuevas soluciones

Actualmente, los métodos tradicionales para aumentar el rendimiento de los procesadores, es decir, el proceso de reducción del tamaño de los transistores, se acercan a sus límites físicos. Por ello, la tecnología de empaquetado avanzado (advanced packaging) es crucial en la microelectrónica moderna. Este método permite aumentar significativamente la potencia del dispositivo combinando varios cristales en un sistema único.

La nueva planta de JCET se especializará precisamente en esta área. Las tecnologías de empaquetado avanzado permiten colocar varios chips especializados en un mismo encapsulado, aumentar la velocidad de intercambio de datos y reducir el consumo energético. Estas soluciones son especialmente importantes para los aceleradores de AI, los centros de procesamiento de grandes datos y los sistemas de computación de alto rendimiento.

Un paso estratégico hacia la independencia tecnológica

Las restricciones a la exportación de EE. UU. dificultan el acceso de las empresas chinas a los equipos de fabricación de chips más modernos. Sin embargo, Pekín está invirtiendo fuertemente en áreas donde puede aumentar su competitividad, incluidos los procesos de ensamblaje y empaquetado de chips. Esta dirección se está convirtiendo en un factor tan importante para la eficiencia del hardware como la fabricación de los propios chips.

Los representantes de la empresa señalan que en la nueva planta se desarrollarán tecnologías de próxima generación. Estas tecnologías garantizarán una integración más densa de los circuitos y una conexión de componentes con extrema precisión. También se introducirán nuevos métodos de tratamiento de superficies para reducir la rugosidad de las áreas de contacto, lo que aumentará la fiabilidad y eficiencia de los productos terminados.

Se espera que esta iniciativa china cambie el equilibrio de poder en el mercado mundial de semiconductores. En lugar de detener el desarrollo de China, las sanciones occidentales están acelerando los procesos de innovación internos y la creación de cadenas de producción locales. La nueva planta de Shanghái servirá no solo para satisfacer las necesidades internas, sino también para fortalecer el liderazgo tecnológico de China en el mercado global.