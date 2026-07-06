¿Por qué Kazajistán no quiere volver a Asia?

La clasificación de la selección nacional de Uzbekistán para la Copa del Mundo ha reavivado un viejo debate en el fútbol de Kazajistán: ¿debería el país abandonar la UEFA y regresar a la Confederación Asiática de Fútbol?

Yerjan Mussabekov, jefe de la dirección de competiciones de clubes profesionales de la Federación de Fútbol de Kazajistán, respondió con firmeza a estos llamamientos, enumerando las principales ventajas de permanecer en Europa.

«También estamos felices por el éxito de Uzbekistán»

Después de que Uzbekistán se convirtiera en el primer país de Asia Central en obtener un boleto para la Copa del Mundo, las opiniones sobre un posible regreso de Kazajistán a Asia han aumentado.

Sin embargo, Mussabekov subrayó que no es correcto comparar ambos asuntos.

«Todo el mundo está contento de que Uzbekistán juegue la Copa del Mundo, y nosotros también. Pero por primera vez en 30 años, se enfrentan a selecciones de alto nivel como Portugal y Colombia en partidos oficiales», afirmó.

¿Qué gana Kazajistán en Europa?

Según Mussabekov, el hecho de que Kazajistán sea miembro de la UEFA le da la oportunidad de disputar cada año partidos contra selecciones y clubes europeos de primer nivel.

Esto no solo se aplica a la selección nacional, sino también a:

las selecciones juveniles;

la selección nacional femenina;

los clubes profesionales.

«Cada año nos enfrentamos a equipos de ese nivel. Además, recibimos ingresos por estos partidos», añadió Mussabekov.

En su opinión, la alta competencia, las oportunidades financieras y un entorno futbolístico fuerte son las razones principales por las que Kazajistán debe permanecer en Europa.

¿Cuándo se unió Kazajistán a la UEFA?

Kazajistán abandonó voluntariamente la Confederación Asiática de Fútbol en 2001.

El 25 de abril de 2002, durante el congreso de la UEFA en Estocolmo, Suecia, el país fue admitido en la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, convirtiéndose en el miembro número 52 de la organización.

Varios factores motivaron esta decisión:

el alto nivel de competencia en Europa;

los ingresos por retransmisiones televisivas y torneos;

la moderna infraestructura futbolística;

la posibilidad de jugar regularmente contra clubes y selecciones fuertes.

La geografía también jugó un papel importante

El factor geográfico fue tenido en cuenta durante la admisión de Kazajistán en la UEFA.

Aproximadamente el 14 % del territorio del país se encuentra al oeste del río Ural, es decir, en el continente europeo.

La dirección del fútbol kazajo mantuvo largas negociaciones con representantes de la UEFA y la FIFA. Tras ello, los delegados europeos aprobaron la solicitud del país.

Copa del Mundo o alta competencia?

Existen opiniones de que volver a Asia podría aumentar las posibilidades de Kazajistán de clasificarse para la Copa del Mundo. Sin embargo, para el representante de la federación, el asunto no se limita solo al boleto mundialista.

Permanecer en Europa significa enfrentarse cada año a rivales fuertes, grandes torneos, altos ingresos y una competencia seria.

El resultado histórico de Uzbekistán ha intensificado los debates en el país vecino, pero los responsables del fútbol kazajo no piensan por ahora en abandonar el camino europeo.