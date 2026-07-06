Cristiano Ronaldo: «Este es mi último Mundial»

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Cristiano Ronaldo: «Este es mi último Mundial»

El delantero de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, afirmó que la Copa del Mundo 2026 ocupará un lugar especial en su carrera.

El jugador de 41 años confirmó que este torneo será su último Mundial y destacó que quiere disfrutar al máximo cada momento del campeonato.

«Hay que disfrutar cada momento»

Para Ronaldo, los próximos partidos no son simples eliminatorias. El capitán portugués quiere vivir al máximo su última oportunidad en una Copa del Mundo.

«Hay que disfrutar cada momento. Sí, este será mi último Mundial. Quiero disfrutar al máximo de este torneo», declaró Ronaldo, según el diario AS.

Portugal superó el obstáculo de Croacia

La selección de Portugal, dirigida por Roberto Martínez, venció a Croacia por 2-1 en la fase anterior de las eliminatorias.

Esta victoria otorgó a los portugueses el pase a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Ahora, el rival es España

Portugal se enfrentará a la selección nacional de España en la siguiente ronda.

El derbi ibérico es decisivo no solo para alcanzar los cuartos de final, sino también para la continuidad de Ronaldo en los Mundiales.

Una leyenda que ha disputado seis Mundiales

Cristiano Ronaldo es uno de los pocos futbolistas en la historia en haber participado en seis ediciones de la Copa del Mundo.

Comparte este récord con Lionel Messi y el portero mexicano Guillermo Ochoa.

Ahora, el objetivo principal de Ronaldo es prolongar su último Mundial lo máximo posible. Pero el obstáculo es serio: España.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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