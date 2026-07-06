Preocupación en Argentina: Scaloni enfrenta tres problemas clave

Aunque la selección argentina se ha clasificado para los octavos de final del Mundial 2026, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni no está del todo satisfecho con el juego del equipo.

La difícil victoria contra Cabo Verde dejó al descubierto las debilidades de los actuales campeones del mundo. Ahora, antes del duelo decisivo contra Egipto, Argentina debe resolver varios problemas importantes.

La presión no funciona como se esperaba

Según informa el diario Olé, la mayor preocupación de Scaloni es el sistema de presión del equipo sobre el rival.

Los jugadores argentinos no logran presionar con la rapidez y organización necesarias tras perder el balón. Como resultado, los rivales logran salir de la presión y organizar contraataques rápidos.

Scaloni espera de su equipo una presión mucho más activa, intensa y colectiva.

Hay posesión, pero falta profundidad

Aunque Argentina controla el balón durante mucho tiempo y organiza ataques posicionales, la mayoría no terminan en situaciones de peligro real.

Al equipo le cuesta aumentar el ritmo de juego, romper la defensa rival con pases inesperados y cambiar la dirección de los ataques con rapidez.

Por eso, los ataques de Argentina a veces parecen monótonos y predecibles para el rival.

Todo depende de Messi

Otro problema serio para el cuerpo técnico es la excesiva dependencia del equipo hacia el talento de Lionel Messi.

Especialmente contra rivales que se cierran atrás, Argentina espera la solución ofensiva de su líder de 39 años.

Aunque Messi sigue creando situaciones decisivas, Scaloni quiere repartir la responsabilidad ofensiva entre otros jugadores. De lo contrario, los rivales podrían neutralizar a Messi y limitar todo el potencial ofensivo del equipo.

Cabo Verde puso en aprietos a Argentina

La «Albiceleste» tuvo un partido mucho más complicado de lo esperado contra Cabo Verde en la fase anterior.

No hubo ganador en el tiempo reglamentario y los argentinos solo lograron imponerse en la prórroga por 3-2. Este encuentro demostró que el equipo aún debe trabajar en la presión, el desarrollo de ataques y el equilibrio defensivo.

La próxima prueba: Egipto

La selección argentina se enfrentará a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 el 7 de julio.

El partido comenzará a las 21:00 hora de Taskent.

Egipto es un equipo ordenado en defensa y peligroso al contragolpe. Por ello, si los pupilos de Scaloni repiten sus errores anteriores, este partido no será un paseo. Messi está presente, pero el plan no debe depender solo de él.