24 personas hospitalizadas tras el ataque a Kiev

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24 personas hospitalizadas tras el ataque a Kiev

Al menos 7 personas murieron tras los ataques aéreos perpetrados por las fuerzas armadas rusas contra Kiev, la capital de Ucrania, durante la noche.

Según los informes preliminares, otras 24 personas sufrieron heridas de diversa gravedad. Las víctimas están recibiendo asistencia médica.

Se han reportado daños materiales en varias zonas de la ciudad debido al ataque. Las cifras de víctimas podrían actualizarse en las próximas horas.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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