Harry Kane pierde la voz: detalles del dramático encuentro entre Inglaterra y México

El capitán de la selección inglesa, Harry Kane, perdió completamente la voz tras un intenso y dramático partido contra México. El encuentro, disputado en el marco de la Copa del Mundo y que terminó con la victoria inglesa por 3-2, quedará en la memoria de los aficionados no solo por la lucha en el campo, sino también por este curioso incidente posterior al partido. Así lo informa Goal.com informa .

Tras el final del partido en el legendario estadio Azteca de Ciudad de México, el delantero del Bayern Múnich se presentó ante las cámaras de la BBC. Sin embargo, estaba casi sin voz. La voz ronca de Kane se hizo viral rápidamente en las redes sociales, y los fans comenzaron a compararlo con varios personajes. El propio jugador atribuyó este estado a las emociones en el campo y a los gritos durante la celebración de la victoria.

Una verdadera batalla en el campo y la voluntad de Thomas Tuchel

El partido en sí fue un verdadero thriller. La selección inglesa comenzó el encuentro con mucha intensidad y se adelantó en el marcador gracias a un doblete de Jude Bellingham. Sin embargo, los anfitriones no se rindieron: Julian Quiñones recortó distancias y, poco después, el defensa inglés Jarell Quansah fue expulsado. Esto obligó a los pupilos de Thomas Tuchel a jugar gran parte del partido con un hombre menos.

En una situación tan difícil, Harry Kane asumió su responsabilidad como capitán y transformó un penalti en el minuto 60, anotando el tercer gol de su equipo. Aunque el mexicano Raúl Jiménez también aprovechó un penalti para ajustar el marcador, la defensa inglesa resistió hasta el final. Según Goal.com, esta victoria lleva a Inglaterra a los cuartos de final, donde se enfrentarán a Noruega en Miami.

«Fue un partido de locos. Tuvimos que luchar hasta el final. He estado cantando sin parar, por eso no puedo hablar. El ambiente, el equipo y todo estaba en nuestra contra, pero encontramos el camino a la victoria», dijo Harry Kane con su voz ronca durante la entrevista.

El seleccionador nacional, Thomas Tuchel, tampoco ocultó su emoción tras el partido. El técnico alemán expresó su orgullo por el carácter mostrado por su equipo en un partido que comenzó con una hora de retraso debido a las condiciones climáticas. Destacó que para ganar en estadios como el Azteca, no solo se necesita talento, sino también una mentalidad fuerte.

Se espera que esta victoria sea uno de los puntos de inflexión más importantes del torneo para Inglaterra. Harry Kane ha demostrado una vez más que es un verdadero líder, no solo por sus goles, sino también por haber apoyado a su equipo con toda su voz. Ahora, los aficionados esperan que se recupere antes de los cuartos de final.