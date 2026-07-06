El padre de Erling Haaland hace una declaración sorprendente sobre una posible llegada al Real Madrid

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El padre de Erling Haaland hace una declaración sorprendente sobre una posible llegada al Real Madrid

El futuro de una de las mayores estrellas del fútbol mundial, Erling Haaland, vuelve a estar en el punto de mira. El padre del delantero estrella del Manchester City, Alf-Inge, ha avivado los rumores de traspaso al hablar sobre la posibilidad de un fichaje por el Real Madrid. Aunque el jugador se siente feliz en Inglaterra, el atractivo del club blanco sigue vigente. Así lo informa Goal.com informa el medio.

Según Goal.com, en una entrevista concedida a DAZN antes del partido de Noruega contra Brasil, Alf-Inge Haaland destacó que su hijo tiene un contrato a largo plazo con el Manchester City. Sin embargo, añadió unas palabras que podrían ilusionar a los aficionados madridistas: «Todo el mundo quiere jugar en el Real Madrid. Nunca se sabe lo que puede pasar en el fútbol», afirmó.

A sus 25 años, Erling Haaland está demostrando estar en su mejor forma durante la Copa del Mundo 2026. En el partido contra Brasil, anotó un doblete y llevó a Noruega a los cuartos de final. Con 7 goles en el torneo, el delantero compite con Lionel Messi y Kylian Mbappé en la carrera por la Bota de Oro. Sus estadísticas internacionales —62 goles en 54 partidos— son simplemente increíbles.

El interés madridista y las promesas electorales

El nombre de Haaland fue mencionado con frecuencia durante la reciente carrera presidencial del Real Madrid. El candidato derrotado, Enrique Riquelme, basó su campaña en la promesa de fichar a la estrella noruega. Aunque la agente de Haaland, Rafaela Pimenta, negó estos rumores en su momento, los recientes comentarios del padre del jugador sugieren que la puerta no está cerrada del todo.

La directiva del Manchester City intenta mantener la calma. El club renovó el contrato del delantero a principios de 2025, asegurando su permanencia a largo plazo. A pesar de ello, el interés de gigantes como el Real Madrid y los planes cambiantes del jugador podrían representar una amenaza constante para el campeón inglés.

Este tema de mercado apasiona también a los aficionados al fútbol. Cada movimiento de Erling Haaland genera grandes debates en las redes sociales. Si este traspaso se concreta, sin duda se convertiría en uno de los acuerdos más caros y mediáticos de la historia del fútbol. Por ahora, el delantero se centra en su éxito en la Copa del Mundo.

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