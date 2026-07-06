Jude Bellingham invita a los aficionados a celebrar tras la victoria contra México

La estrella de la selección de Inglaterra y del Real Madrid, Jude Bellingham, no pudo ocultar su emoción tras el dramático partido contra México que dio el pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo. El centrocampista, que anotó un doblete en el encuentro disputado en el Estadio Azteca y que terminó 3-2, calificó esta victoria como el momento de mayor orgullo en su carrera internacional. Así lo informa Goal.com informa .

Dado que el partido terminó en la madrugada del lunes, hora del Reino Unido, Bellingham agradeció especialmente a los aficionados que se quedaron despiertos para apoyar al equipo. Con un toque de humor, el jugador sugirió que debería declararse día festivo en el país, animando a trabajadores y estudiantes a celebrar. Según Goal.com, se dirigió a los fans diciendo: "Envíen un mensaje a sus jefes y díganles que no irán a trabajar, es sencillo".

Una victoria heroica en un estadio histórico

Para la selección de Inglaterra dirigida por Thomas Tuchel, este partido no fue nada sencillo. A pesar de que Jarell Quansah fue expulsado, dejando al equipo con diez hombres, los ingleses mostraron gran determinación. Los dos goles de Jude Bellingham y el tanto de Harry Kane aseguraron la victoria de los "Three Lions". Cabe destacar que México solo había perdido dos de los 89 partidos disputados en su histórico estadio.

Tras el pitido final, Bellingham habló sobre el espíritu de equipo y el apoyo de la afición. Según sus palabras, durante toda la semana el equipo solo pensó en el ambiente hostil en México y en cómo jugar contra un rival tan fuerte. El jugador calificó esta victoria como la mejor noche vistiendo la camiseta de Inglaterra y destacó que es un logro para todo el país.

Conexión con los aficionados y responsabilidad

En su entrevista, Jude Bellingham recordó que ha sido seguidor de la selección inglesa desde niño. Mencionó que vio su primera Copa del Mundo en 2010 y que recuerda bien las dificultades de aquel entonces. Ahora, se siente feliz de formar parte de un equipo capaz de brindar alegrías a los aficionados.

"Soy fan de Inglaterra desde que tenía siete años. Ser parte de un equipo capaz de regalar estos momentos al país es el evento más importante de mi carrera y de mi vida. Por eso, que los niños no vayan a la escuela y los padres no vayan a trabajar, hoy es momento de celebrar con los amigos", añadió la joven estrella.

Esta victoria refuerza las ambiciones de Inglaterra en el torneo. Consciente de su responsabilidad, Bellingham expresó su confianza en que cada uno de los 26 jugadores del equipo es capaz de lograr resultados similares. Ahora, los pupilos de Thomas Tuchel comienzan la preparación para la fase de cuartos de final.